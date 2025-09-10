ULTIMA ORĂ Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune” / Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă

Polonia a declarat că miercuri a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian, transmite Reuters. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului.

Dronă găsită în apropierea graniței

Poliția a descoperit o dronă avariată în satul Czosnowka din estul Poloniei, a anunțat miercuri poliția din regiunea Lublin.

„La ora 5:40 dimineața, în satul Czosnowka, polițiștii au confirmat descoperirea unei drone avariate”, a scris poliția pe X.

Czosnówka se află la aproximativ 40 km de granița Poloniei cu Belarus.

Guvernul polonez a avertizat populația care găsește o dronă prăbușită să nu se apropie, spunând că „astfel de elemente pot rămâne periculoase și trebuie inspectate de patrule de geniști”, conform The Guardian.

Ședință de urgență în Polonia

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că va conduce „în scurt timp” o ședință de urgență a Biroului Național de Securitate, la care va participa și prim-ministrul Tusk.

El a afirmat că este în contact cu toți miniștrii cheie și liderii armatei.

„Securitatea patriei noastre este prioritatea absolută și necesită o cooperare strânsă”, a scris președintele polonez pe X, potrivit The Guardian.

Populația, îndemnată să stea acasă



Comandamentul militar al Poloniei a declarat miercuri dimineață că spațiul aerian al țării a fost încălcat în repetate rânduri de „obiecte de tip drone” în timpul atacului rus peste granița cu Ucraina.

„Este în curs o operațiune care vizează identificarea și neutralizarea acestor obiecte… au fost utilizate arme, iar personalul militar desfășoară acțiuni pentru localizarea obiectelor doborâte”, se arată într-un comunicat.

Comandamentul a precizat că operațiunea militară este în curs și a îndemnat populația să rămână acasă, menționând regiunile Podlaskie, Mazowieckie și Lublin ca fiind cele mai expuse riscului.

„Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze monitorizează situația, iar forțele și unitățile subordonate rămân în stare de alertă maximă pentru a putea reacționa imediat”, se mai precizează în comunicat.

Cel puțin 10 drone, urmărite de armata poloneză

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că avioanele poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor ostile”.

„Suntem în contact permanent cu comandamentul NATO”, a adăugat el pe X.

Radarele au urmărit peste 10 obiecte, iar cele care ar putea reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”, a declarat comandamentul operațional.

„Unele dintre dronele care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte. Căutările și eforturile de localizare a potențialelor locuri de prăbușire ale acestor obiecte sunt în curs de desfășurare”, a mai transmis comandamentul într-un comunicat.

„Act de agresiune”

Armata poloneză a declarat că intrarea dronelor în spațiul aerian al țării în timpul atacului rusesc a fost un „act de agresiune” care a amenințat siguranța publicului și care a necesitat doborârea obiectelor.

„Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri”, a declarat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze pe X.

Polonia l-a informat pe secretarul general al NATO despre acțiunile întreprinse de țară cu privire la obiectele care au încălcat spațiul aerian al țării, a declarat miercuri prim-ministrul Donald Tusk.

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a anunțat că Tusk a convoacat o ședință de urgență a Executivului de la Varșovia pentru ora 08:00, ora locală (ora 9, ora României).

Cel mai mare aeroport din Polonia, închis

Aeroportul Chopin din Varșovia, cel mai mare din țară, a anunțat că spațiul său aerian a fost închis din cauza acțiunilor militare.

Administrația Federală a Aviației din SUA a declarat anterior că aeroportul Chopin a fost unul dintre cele patru aeroporturi poloneze închise temporar, inclusiv aeroportul Rzeszow-Jasionka din sud-est, un centru pentru transferurile de pasageri și arme către Ucraina.

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta informațiile.

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost informat cu privire la informațiile privind dronele rusești deasupra Poloniei, potrivit CNN. Departamentul de Stat nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

În noaptea de marți spre miercuri, întreaga Ucraină, inclusiv regiunile vestice Volyn și Lviv, care se învecinează cu Polonia, s-au aflat de câteva ore sub alertă de raid aerian, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

Anterior, forțele aeriene ucrainene au raportat că drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, membră NATO, reprezentând o amenințare pentru orașul Zamosc, dar ulterior au șters această declarație de pe canalul de Telegram.

Îndemn din SUA pentru Donald Trump

În Statele Unite, senatorul democrat Dick Durbin a declarat că încălcările repetate ale spațiului aerian al NATO de către dronele rusești sunt un semn că „Vladimir Putin ne testează hotărârea de a proteja Polonia și țările baltice”.

„După carnagiul pe care Putin continuă să-l provoace în Ucraina, aceste incursiuni nu pot fi ignorate”, a declarat el pe X.

Rpublicanul Joe Wilson, membru senior al Comitetului pentru afaceri externe, a declarat într-o postare pe X că Rusia „atacă Polonia, aliat NATO”, cu drone, calificând acest lucru drept „act de război”.

„Suntem recunoscători aliaților NATO pentru răspunsul lor rapid la agresiunea neprovocată continuă a criminalului de război Putin împotriva națiunilor libere și productive”, a adăugat el.

Wilson l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să răspundă cu sancțiuni „care vor falimenta mașina de război rusă”.

„Putin nu se mai mulțumește doar să piardă în Ucraina în timp ce bombardează mame și copii, ci acum ne testează direct hotărârea pe teritoriul NATO”, a spus el.

Polonia, în alertă de când o rachetă a căzut pe teritoriul său la începutul războiul

Polonia se află în stare de alertă maximă pentru obiectele care intră în spațiul său aerian de când o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul Poloniei în 2022, ucigând două persoane, la câteva luni după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Însă nu au existat rapoarte privind distrugerea dronelor de către sistemele de apărare poloneze sau aliate.

Polonia a declarat anterior că va închide granița cu Belarus joi la miezul nopții, ora locală, ca urmare a exercițiilor militare conduse de Rusia care au loc în Belarus.

Exercițiile militare la scară largă ale Rusiei și Belarusului, cunoscute sub numele de „Zapad”, au stârnit îngrijorări în materie de securitate în statele membre NATO vecine, Polonia, Lituania și Letonia.

Lituania a declarat că apărarea de-a lungul frontierei sale cu Belarus și Rusia va fi întărită din cauza exercițiilor.