Prima reacție din familia Păcuraru după ce CNA și-a menținut decizia de a retrage licența Realitatea Plus: „Ne vedem în instanță”

Alexandra Păcuraru a anunțat că nu va renunța la lupta împotriva deciziei CNA de marți, iar următoarele etape se vor derula în instanță. Ea a acuzat membrii CNA că sunt „foarte rigizi” și au venit „pregătiți să respingă toate argumentele”, potrivit unor declarații citate de site-ul Realitatea.

Alexandra Păcuraru este în prezent vicepreședinte AUR pentru regiunea Dobrogea. În trecut, a moderat emisiuni în primetime la Realitatea Plus. Ea este fiica omului de afaceri Maricel Păcuraru care controlează Realitatea. Deţinătoarea licenţei audiovizuale pentru Realitatea Plus este societatea PHG MEDIA-INVEST SRL, al cărei asociat unic este Daniela Madi Păcuraru, soția afaceristului.

În declarația făcută după ce miercuri CNA a respins apelul Realitatea Plus împotriva retragerii licenței, Păcuraru acuză instituția de o îngrădire a libertății de exprimare.

„Am simțit că am bătut la uși închise. Îl iubesc mult prea mult pe Dumnezeu și îmi respect credința. Nu vreau să comentez, vor răspunde pentru faptele lor, iar cei care invocă faptul că iubesc libertatea de exprimare, dar sunt mai preocupați ca banii din anumite amenzi să ajungă la buget, se înșeală”, a acuzat Păcuraru.

Ea a subliniat că lupta se va muta acum în instanță. Anterior, avocatul televiziunii, Ioan Georgescu, a declarat că au fost făcute două solicitări în instanță: de anulare a deciziei CNA, dar și de suspendare, în încercarea de a obține mai repede un termen de judecată.

„Ne vedem în instanță. Capul sus, continuăm și să nu uităm de ce suntem creștini ortodocși“, a mai declarat ea.

Realitatea Plus rămâne fără licență pentru neplata amenzilor

Marți, 7 aprilie, CNA a decis revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024. Decizia a fost mențiună în ședința de miercuri.

Este o chestiune de ore până când postul de televiziune Realitatea Plus va trebui să își oprească emisia, a spus vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, miercuri dimineață, într-un dialog cu HotNews. Emisia trebuie să se oprească când televiziunea primește notificarea oficială de la CNA.