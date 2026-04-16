Prima reacție din partea Hezbollah, după anunțarea armistițiului din Liban. Ce condiție pune ca să-l respecte

Un deputat de frunte al Hezbollah, Ibrahim al-Moussawi, a declarat joi pentru AFP că gruparea șiită libaneză va respecta armistițiul cu Israelul anunțat puțin mai devreme de către președintele american Donald Trump, cu condiția ca atacurile israeliene asupra militanților să înceteze.

„Noi, cei din Hezbollah, vom respecta cu prudență armistițiul, cu condiția ca acesta să însemne o încetare completă a ostilităților împotriva noastră și ca Israelul să nu-l folosească pentru a comite asasinate”, a spus el.

„Mulțumim Iranului pentru că a exercitat presiuni în favoarea Libanului”, a mai declarat Ibrahim al-Moussawi, adăugând că „armistițiul nu ar fi avut loc dacă Iranul nu l-ar fi considerat echivalent cu închiderea Strâmtorii Ormuz”.

„Atâta timp cât forțele de ocupație israeliene își încetează agresiunea și nu încalcă armistițiul, ne vom angaja să îl respectăm”, a precizat Moussawi, pentru CNN.

Armistițiul „ar trebui să includă toate teritoriile libaneze și o restricționare a mișcărilor lor (a trupelor israeliene, n.r.) și ar trebui să fie un punct de plecare pentru retragerea israeliană din teritoriile libaneze”, a mai spus deputatul, pentru postul american de televiziune.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că joi seară va intra în vigoare un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban. Moussawi a spus că Iranul i-a informat pe oficialii Hezbollah cu privire la armistițiul preconizat înainte de anunțul liderului de la Casa Albă.

Iranul a cerut ca Israelul să înceteze atacurile asupra Libanului ca o condiție prealabilă pentru un acord de încetare a războiului cu Statele Unite. Acest lucru a stârnit furia guvernului libanez, care a acuzat Iranul că îi încalcă suveranitatea și că negociază „în numele său”.

Guvernul libanez, care s-a angajat să dezarmeze gruparea militantă susținută de Iran, a purtat marți discuții la cel mai înalt nivel cu oficiali israelieni, dar insistă asupra unui armistițiu ca condiție prealabilă pentru continuarea negocierilor de pace.

Hezbollah a afirmat anterior că se opune discuțiilor dintre Liban și Israel, care sunt, din punct de vedere tehnic, în stare de război după înființarea Israelului, în 1948.. „Am spus foarte clar că respingem orice negocieri directe între cele două părți”, a precizat Moussawi pentru CNN.

Anunțul lui Trump

Președintele american a anunțat joi într-o postare pe Truth Social că a avut „discuții excelente” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele libanez Joseph Aoun.

„Acești doi lideri au fost de acord ca pentru a obține PACEA între țările lor, vor începe oficial un ARMISTIȚIU de zece zile la ora 05:00 P.M. Est”, a scris Trump, într-o postare de pe Truth Social, adăugând că le-a cerut vicepreședintelui JD Vance, șefului diplomației americane, Marco Rubio, și șefului armatei americane, Dan Caine, să colaboreze cu cele două țări pentru a o obține o pace de durată.

Reuters notează că Trump nu a menționat ziua în care ar urma să înceapă armistițiul, dar un oficial american a confirmat pentru agenția internațională de presă că este vorba chiar despre ziua de joi.

Tot joi, Donald Trump a mai anunțat că îi va invita pe Benjamin Netanyahu și Joseph Aoun la Casa Albă pentru „discuții substanțiale” între cele două țări.

„Ambele țări vor să vadă PACEA și cred că acest lucru se va întâmpla, rapid!”, a scris liderul de la Casa Albă, într-o nouă postare pe Truth Social.