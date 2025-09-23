Prima reacție din România despre folosirea paracetamolului după ce Donald Trump a afirmat că provoacă autism

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți că se va pronunța privind efectele adversare ale paracetamolului abia după ce va primi un punct de vedere avizat de la Agenția Națională a Medicamentului ca urmare a afirmației făcute cu o zi înainte de Donald Trump care a catalogat analgezicul utilizat pe scară largă drept cauză a autismului.

„Am văzut declarația domnului președinte (n.r. Donald Trump), nu mă pronunț asupra declarației dânsului. Am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare și sigur că voi face o declarație și un răspuns ferm pentru această situație. Acum nu am un răspuns clar”, a spus Rogobete la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.

„Evitaţi să luaţi” paracetamol, a repetat insistent luni preşedintele SUA în timpul unui eveniment de la Casa Albă dedicat autismului, tulburare complexă cu un spectru foarte larg și a cărei origine face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale. Liderul american a sugerat totodată utilizarea de leucovorină, o formă de acid folic, ca tratament pentru simptomele autismului.

În răspunsul său, Rogobete a subliniat că „rezultatele științifice și studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol și o serie de reacții adverse”.

„După cum bine cunoaștem, toate medicamentele au și reacții adverse, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, dar este nevoie de studii științifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru. ”, a completat el.

El a insistat că orice decizie privind folosirea sau nu a paracetamolului va fi făcută după analiza Agenției Naționale a Medicamentelui.

„Nu știm dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului să facă o evidență cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru și aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că și producătorul îl va retrage de pe piață, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Așteptăm analiza ANM și apoi putem discuta în cunoștință de cauză”, a afirmat Rogobete.

Afirmațiile lui Donald Trump

Potrivit anunțului făcut de președintele SUA, consumul de paracetamol (acetaminofen) de către femeile însărcinate este „asociat cu un risc foarte crescut” dezvoltării autismului la copil.

„Deci, nu este bine să luați Tylenol. O spun eu. Nu este bine”, a afirmat Trump. „Și nu ar trebui să îi dai copilului Tylenol de fiecare dată când primește o injecție”, a adăugat el.

„În alte țări, cum ar fi Cuba, am auzit, nu există Tylenol, deoarece nu își permit să îl cumpere. Ei bine, aproape că nu există cazuri de autism (acolo)”, a susținut Trump.