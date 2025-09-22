Trump a promis că va dezvălui una dintre cauzele autismului / „Va semăna confuzie și teamă”

Președintele american Donald Trump se pregătește să facă luni un anunț spectaculos despre ceea ce el susține că ar fi o cauză a autismului, un anunț care îi îngrijorează pe specialiștii în această tulburare complexă care afectează dezvoltarea neurologică, notează AFP.

„Cred că am găsit un răspuns” la întrebarea „cum se întâmplă acest lucru”, a spus președintele republican într-o declarație făcută duminică, în Arizona, el insistând că anunțul care urmează va fi „unul dintre cele mai importante” pe care le-a făcut vreodată.

Se pregătesc să incrimineze paracetamolul

În primăvara acestui an, secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., a promis să identifice „până în luna septembrie” cauzele autismului, un angajament care i-a îngrijorat profund pe experții din medicină, având în vedere complexitatea subiectului și declarațiile publice ale acestui ministru american, un sceptic în privința vaccinurilor, care a distribuit în trecut dezinformări pe această temă, amintește agenția Agerpres.

Autismul este o tulburare complexă cu un spectru foarte larg, a cărei origine face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale. Deși genetica joacă un rol important, au fost evidențiați și mai mulți factori care țin de mediul în care trăiesc persoanele diagnosticate, precum neuroinflamația și administrarea anumitor medicamente, cum ar fi antiepilepticul Depakine, în timpul sarcinii.

Potrivit presei americane, autoritățile din Statele Unite se pregătesc luni să incrimineze consumul de paracetamol (acetaminofen) de către femeile însărcinate.

Acest ingredient activ este prezent în analgezice foarte utilizate, precum Doliprane, Dafalgan și Tylenol (în Statele Unite și Canada), și este recomandat femeilor însărcinate pentru dureri sau febră, în contextul în care alte medicamente precum aspirina sau ibuprofenul sunt contraindicate, în special în ultima parte a sarcinii.

„Știința este mult mai nuanțată și incertă”

Această afirmație „nu este deloc nouă”, subliniază David Mandell, profesor de psihiatrie la Universitatea din Pennsylvania. „Se bazează pe lucrări științifice deja publicate. Este vorba despre o analiză a acestei literaturi științifice și este o analiză greșită”, a adăugat el, cu regret.

Chestiunea existenței unei legături între paracetamol și apariția unor tulburări de dezvoltare neurologică la copii a făcut obiectul a numeroase studii în ultimii ani, cu rezultate divergente.

Un studiu amplu realizat pe mai mult de 2 milioane de copii și publicat în 2024 în prestigioasa revistă medicală The Journal of the American Medical Association (JAMA) a exclus acest risc. Însă, în vara acestui an, o analiză a studiilor precedente a ajuns la o concluzie opusă, autorii acesteia avertizând totuși că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma această posibilă implicație.

Una dintre dificultățile întâmpinate de cercetători provine din faptul că este dificil să se distingă efectele administrării acestui medicament de motivele pentru care el este administrat, a explicat David Mandell.

„Se știe că febra (…) poate crește riscul de întârziere mintală și tulburări ale dezvoltării neurologice. Prin urmare, trebuie să fim foarte prudenți atunci când încercăm să determinăm care dintre acești doi factori este responsabil pentru creșterea riscului de autism”, a avertizat el.

A stabili în mod public o legătură între acest medicament și autism ar fi „extrem de iresponsabil și potențial periculos”, au avertizat la începutul lunii septembrie zeci de oameni de știință americani specializați în autism, după ce cotidianul The Wall Street Journal a evocat această ipoteză.

„Știința este mult mai nuanțată și incertă”, au insistat ei, avertizând că un astfel de anunț ar semăna „confuzie și teamă”.

În urma acestor informații apărute în presă, acțiunile grupului farmaceutic american Kenvue, care comercializează medicamentul Tylenol, au scăzut luni la bursă cu 6,46%, ajungând la la 17,16 dolari, în jurul orei 16:05 GMT.