Prima reacție din USR după ce Guvernul Bolojan a fost demis: „Lăcomia PSD-AUR costă și-i va costa scump pe români”

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat la câteva minute după ce Guvernul PNL-USR-UDMR a fost demis de moțiunea de cenzură a PSD-AUR.

„Moțiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD și AUR să întoarcă România în trecut. Toți știm că cele două partide au vrut același lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi și să ne scape de pile, relații, cumetrii. Lăcomia lor costă și-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulți care suntem scârbiți și furioși. Dar nu avem voie să fim nehotărâți”, a transmis Fritz.

Liderul USR a precizat că vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern.

Așa cum am decis și anunțat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poți guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar.

Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România și valorile noastre cel mai bine în perioada următoare.