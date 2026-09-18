Prima sentință în dosarul crimei de la Cenei: 15 ani de detenție pentru unul dintre adolescenți. Ce se întâmplă cu ceilalți minori implicați

Tribunalul Timiș a decis, vineri, internarea într-un centru de detenție pe o perioadă de 15 ani a unuia dintre minorii implicați în crima de la Cenei, în care victimă a fost Mario Berinde, în vârstă de 15 ani. Infracțiunile reținute în sarcina adolescentului sunt de omor calificat și profanare de cadavre, potrivit Agerpres. Decizia instanței nu este definitivă.

Al doilea minor implicat în comiterea crimei, în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal, conform legislației din România.

În dosar a fost trimis în judecată un al treilea minor, care i-a ajutat pe cei doi să incendieze și să scape de cadavru. În cazul acestuia, instanța a dispus măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de șase luni, el fiind acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Minorul condamnat la detenție a fost obligat de instanță să plătească familiei lui Mario Berinde daune morale de peste un milion de euro.

Crima din Cenei

Mario Berinde, un băiat de 15 ani, din comuna Cenei, județul Timiș, a fost ucis de doi prieteni de 13 și 15 ani, crima fiind plănuită de o lună, potrivit procurorior.

„În fapt, s-a reținut că în data de 19 ianuarie, în jurul orei 21:30, inculpatul M.D.A., de 15 ani, și numitul R.M.D., de 13 ani, având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, l-au ucis pe numitul B.M.A. prin lovirea acestuia în mod repetat cu o toporișcă și un cuțit în timp ce se aflau la imobilul nr. 667 din localitatea Cenei. Ulterior uciderii acestuia, inculpatul M.D.A. și numitul R.M.D., împreună cu inculpatul B.R.P., pe care l-au chemat la fața locului după săvârșirea faptei, au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii”, a transmis la acea vreme Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Mai mult, inculpatul B.R.P. i-a ajutat în mod activ pe M.D.A. și R.M.D. să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii, toate aceste acțiuni fiind efectuate în scopul îngreunării cercetărilor, precum și îngreunării tragerii la răspundere penală a celor doi.