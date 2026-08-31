Prima sentință în dosarul în care Clotilde Armand e acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție

Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. Decizia nu e definitivă.

Într-o reacție avută pe Facebook după condamnare, Clotilde Armand acuză „ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil”.

Instanța i-a impus obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani și a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus inculparea.

„Stabileşte inculpatei Armand Clotilde – Marie – Brigitte pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane în formă continuată (4 acte materiale). Stabileşte inculpatei pedeapsa complementara a interzicerii exercitării dreptului de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul Judecătoriei Sectorului 1.

Ce înseamnă amânarea executării pedepsei

Odată cu pronunțarea sentinței, instanța a decis amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. Asta înseamnă că pe durata programului de supraveghere, Clotilde Armand trebuie să respecte mai multe obligații: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă, precum și să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Instanța i-a pus în vedere fostei primărițe că în cazul încălcării obligațiilor ce îi revin va fi dispusă revocarea amânării aplicării pedepsei cu consecinţa aplicării şi executării acesteia. De asemenea, judecătoria a dispus confiscarea sumei de 18.720 lei.

Decizia instanței poate fi contestată în termen de zece zile, potrivit minutei.

Amânarea aplicării unei condamnări este cea mai blândă pedeapsă prevăzută în codul penal. Dacă inculpatul respectă obligațiile impuse pe durata termenului de supraveghere, condamnarea nu va fi consemnată în cazier.

Acuzațiile procurorilor

Clotilde Armand a fost trimisă în judecată în aprilie 2024, fiind acuzată că s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție, majorându-și astfel indemnizația lunară. Dosarul a fost deschis după ce Agenția Națională de Integritate a reclamat-o că s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri printr-un proiect european.

„În perioada mai 2022 – august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție” (…) inculpata Armand Clotilde – Marie – Brigitte a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute)”, a transmis parchetul la trimiterea în judecată a dosarului.

Reacția fostei primărițe

După trimiterea în judecată, Clotilde Armand a reacționat pe Facebook, spunând că este un „caz penibil”, deschis la plângerea fostului primar Dan Tudorache, iar acuzațiile „sunt ridicole”.

„Un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzații ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro. Un dosar în care Marcel Ciolacu a schimbat 4 procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze, ca să nu mai zic actualul premier atacă independența Justiției la fiecare apariție publică, iar Alina Gorghiu a ajuns unealta PSD în demolarea Justiției. Abia așteptam ca întregul dosar să ajungă în instanță să demontez toată aceasta făcătură”, a scris Armand pe Facebook.

Ea mai spune că a aflat de la televizor că a fost trimisă în judecată, la două ore după ce și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1.

În decembrie 2024, Clotilde Armand a renunțat la mandatul de senator de București, câștigat la alegerile parlamentare pe lista USR, după ce a pierdut definitiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) procesul în care a solicitat anularea raportului Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) prin care a fost declarată incompatibilă.