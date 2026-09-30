Prima țară din UE care spune că ar primi Marea Britanie înapoi, „cu brațele deschise”

Spania ar primi Marea Britanie înapoi în Uniunea Europeană „cu brațele deschise”, a declarat miercuri premierul Pedro Sanchez în fața jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Emmanuel Macron, transmite Reuters.

Comentariile lui Sanchez au venit după ce noul premier britanic Andy Burnham a afirmat că țara sa ar trebui să ia în considerare opțiunile pentru viitoarea sa relație cu UE, inclusiv revenirea în blocul comunitar.

Într-un interviu acordat BBC, Burnham a spus că Marea Britanie ar trebui să analizeze diferite modele pentru relația sa pe termen lung cu Europa și să decidă care dintre acestea oferă cea mai bună cale de urmat.

Burnham a afirmat că opțiunile ar trebui evaluate pe baza „a ceea ce este fezabil” și a avantajelor și dezavantajelor fiecăreia.

Un sondaj realizat de YouGov în luna iunie a arătat că 55% dintre alegătorii britanici susțin o nouă aderare la Uniunea Europeană, iar 34% se opun unei astfel de măsuri.

Un deceniu de când britanicii au votat să iasă din UE

Marea Britanie a votat în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană în 2016, punând capăt unei perioade de peste patru decenii de apartenență la blocul comunitar și declanșând ani de turbulențe politice, guvernele succesive confruntându-se cu consecințele economice și diplomatice ale acelui vot.

Marți dimineață, Burnham a declarat că va profita de summitul din noiembrie dintre Marea Britanie și UE pentru a prezenta opțiunile privind relația pe termen lung a Marii Britanii cu blocul comunitar.

Burnham, care l-a înlocuit pe Keir Starmer în iulie, a declarat anterior că și-ar dori ca Marea Britanie să reintre în Uniunea Europeană încă din timpul vieții sale.

El a susținut că Marea Britanie nu își poate permite încă un deceniu de incertitudine în această privință.

„Sunt foarte clar și o voi spune fără menajamente: Brexit-ul a adus mai mult rău decât bine”, a afirmat el. „Așadar, întrebarea este: ce facem în această privință?”, a continuat el.