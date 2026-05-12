Primar american, demascat ca spion al Chinei. Cum executa directivele de la Beijing

„Acesta este mesajul pe care Ministerul Afacerilor Externe dorește să îl transmită”, scria Eileen Wang, primarul unui oraș din California, în comunicările sale cu serviciile chineze, potrivit Departamentului de Justiție al SUA, citat de The Guardian.

Eileen Wang, aleasă primar al orașului Arcadia în noiembrie 2022, a demisionat luni, după ce a pledat vinovată pentru activitatea ilegală de agent străin al Beijingului. Ea riscă o pedeapsă de 10 ani de închisoare.

Reprezentanții orașului Arcadia, o localitate din comitatul Los Angeles cu aproximativ 54.000 de locuitori, au precizat pentru presa locală că faptele invocate de procurorii federali s-au desfășurat înainte ca Wang să fie aleasă în funcție.

Departamentul de Justiție al SUA a acuzat-o pe Eileen Wang că a acționat în secret pentru a promova interesele Chinei prin intermediul propagandei publicate pe un site de știri local, pe care îl administra împreună cu complicele său, Yaoning „Mike” Sun.

Într-un exemplu citat de Departamentul Justiției, Wang a primit prin mesaje criptate pe WeChat articole scrise în prealabil de oficiali chinezi, pe care le-a publicat în câteva minute pe site-ul său.

Materialele negau existența muncii forțate sau a genocidului în regiunea Xinjiang, primind drept răspuns din partea oficialului Republicii Populare Chineze (RPC): „Atât de repede, mulțumesc tuturor”.

De asemenea, Wang a comunicat direct cu John Chen, un membru de rang înalt al serviciilor de informații chineze cu legături la vârful conducerii de la Beijing, căruia îi confirma: „Acesta este mesajul pe care Ministerul Afacerilor Externe dorește să îl transmită”.

Administratorul orașului Arcadia, Dominic Lazzaretto, a declarat că, în urma unei analize interne, s-a confirmat că nu au fost implicate finanțele orașului, personalul sau procesele decizionale. El a precizat că faptele descrise de autorități au încetat după ce Eileen Wang a depus jurământul în decembrie 2022.

Complicii din acest caz au primit deja condamnări cu executare. John Chen a fost condamnat la 20 de luni de închisoare federală în noiembrie 2024, iar Yaoning „Mike” Sun a primit o pedeapsă de patru ani în februarie anul acesta.

Procurorul adjunct al SUA, Bill Essayli, a declarat că acordul de recunoaștere a vinovăției semnat de Wang reprezintă „cel mai recent succes al determinării noastre de a apăra patria împotriva eforturilor Chinei de a corupe instituțiile noastre”. „Persoanele din țara noastră care acționează în secret în interesul guvernelor străine subminează democrația noastră”, a adăugat el.