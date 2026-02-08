Primar PSD: „La ce joacă Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR” / „N-am simțit niciodată atâta ură împotriva noastră, ca politicieni”

Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, a acuzat conducerea PSD că „face un joc foarte periculos” și crede că partidele din coaliția de guvernare pierd din încrederea cetățenilor, în timp ce AUR „crește cu viteză maximă”.

Întrebat, la Digi24, în ediția de duminică a emisiunii „În fața ta”, în ce condiții este posibilă o alianță între PSD și AUR, Constantin Toma a răspuns: „Păi, dacă mergem pe linia asta, nu o să avem de ales. Nu știu, sper să nu se întâmple acest lucru, dar, după părerea mea, la ce joacă domnul Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR”.

„Este un dezastru. Deci ne ducem în cap. Vorbesc de toate partidele din coaliție, poate USR să mai miște ceva în plus. Oricum era de așteptat acest lucru, pentru că tot jocul ăsta nebun în care suntem nu face decât să ducă la pierderea încrederii în aceste partide. Crește AUR cu viteză maximă”, a continuat edilul.

„N-am simțit niciodată atâta ură împotriva noastră”

Constantin Toma a avertizat că „oamenii sunt foarte nemulțumiți”.

„Sunt de 10 ani primar, n-am simțit niciodată atâta ură împotriva noastră, ca politicieni. Nu a existat așa ceva – și vă spune un om care a câștigat alegerile cu 78%, cu 67%. E o chestie incredibilă. Ești înjurat pentru orice, ești vinovat de orice, inclusiv pentru lucrurile bune. Bineînțeles, lucrează foarte mult Bucureștiul la acest lucru, adică deciziile care se iau la nivel de Guvern și deciziile care nu se iau la nivel de Guvern”, a continuat primarul social-democrat.

El consideră că la ora actuală „cel care adună și a adunat cea mai multă ură este Ilie Bolojan, de departe. Pe locul 2, probabil, Sorin Grindeanu”.

„Partidul meu face un joc foarte periculos”

Întrebat ce le transmite liderilor PSD de la centru, să stea sau să iasă de la guvernare, Constantin Toma a spus că partidul „face un joc foarte periculos”.

„Partidul meu face un joc foarte periculos. Nu știu cât de conștienți sunt cei care conduc partidul, vorbesc de domnul Grindeanu și de echipa de încă șase oameni care sunt acolo, cei cinci prim-vicepreședinți și secretarul general. Pentru că acest joc nu cred că ne crește numărul de votanți în momentul ăsta sau recuperează ceva din ce am pierdut. Pentru că lumea își dă seama, nu este proastă deloc. Acest joc este făcut numai pentru supraviețuirea partidului – de fapt, pentru supraviețuirea lor”, a mai spus Constantin Toma.