Primar PSD, reținut pentru furt de curent. Ce avere a declarat în 2024

Primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Spiru Șerban Crăciun, a fost reținut, împreună cu alte două persoane, în urma celor 20 de percheziții efectuate într-un dosar de executare sau folosire de instalații clandestine de racordare la rețeaua electrică, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

„În urma celor 20 de percheziții domiciliare efectuate de către polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Râciu din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, precizăm faptul că trei bărbați, de 32, 44 și 55 de ani, au fost reținuți, pentru 24 de ore”, au precizat, vineri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, fără a indica vreun nume.

Bărbatul de 32 de ani este Spiru Şerban Crăciun, membru PSD Mureș, aflat la al doilea mandat la Primăria Sânpetru de Câmpie, potrivit Punctul. Una din perchezițiile făcute de polițiști a fost la domiliciliul edilului, potrivit sursei citate.

Conform CV-ul său, Crăciun este absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, obținând diploma de inginer diplomat în agricultură, este căsătorit și are doi copii.

Cercetările în dosar sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, pentru administrarea întregului material probator.

Ce avere a declarat Crăciun

Potrivit celei mai recente declarații de avere publice din 2024, Crăciun deține împreună cu soția sa o casă de locuit în comuna în care este primar, o autoutilitară Volkswagern din 2008, trei terenuri agricole (44.000 mp în total) și unul intravilan (3.800 mp). Nu a declarat datorii sau bani în bănci.

Ca venituri, a declarat circa 81.000 de lei, din indemnizația de primar pentru anul 2023. De asemenea, a precizat subvenții de la APIA de circa 47.000 de lei, dar și o sumă de aproape 310.000 de lei obținuți din vânzarea de animale.

Potrivit declarației de interese, Crăciun este asociat unic în două firme. În 2024, companiile au raportat un profit de 86.000 de lei, respectiv 10.550 de lei.