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Actualitate

Primăria Capitalei a anunțat că amenajează o parcare de 500 de locuri în Parcul Herăstrău. „Faptul că s-a intrat cu mașina în parc și s-a acceptat nu înseamnă să le facem parcări”, spune o arhitectă

Catiușa Ivanov
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Primăria Capitalei a anunțat că „va civiliza” aleea din Parcul Herăstrău care pornește din Șoseaua Nordului, pe care se parca informal și va amenaja trotuare și 527 de locuri de parcare. Ce spun, în dialogul cu HotNews, primarul Ciucu, specialiștii și grupurile civice.

  • Este vorba despre cunoscuta alee pe care se parca tacit de decenii spre Complexul Herăstrău și aleile de tenis.
  • Arhitecta Raluca Munteanu susține că există, în parcuri, alei cu funcție de acces, de urgență, dar nu de parcare. Parcarea face imposibilă accesul de urgență.
  • Ce spune primarul Ciprian Ciucu. 

„Civilizăm aleea din Parcul Herăstrău, ce pornește din Șos. Nordului! Este degradată, neîngrijită, fără trotuare, plină de gropi și de mașini parcate haotic”, a anunțat recent municipalitatea pe Facebook. 