Primăria Capitalei a anunțat că amenajează o parcare de 500 de locuri în Parcul Herăstrău. „Faptul că s-a intrat cu mașina în parc și s-a acceptat nu înseamnă să le facem parcări”, spune o arhitectă

„Civilizăm aleea din Parcul Herăstrău, ce pornește din Șos. Nordului! Este degradată, neîngrijită, fără trotuare, plină de gropi și de mașini parcate haotic”, a anunțat recent municipalitatea pe Facebook.

Primăria Capitalei a anunțat că „va civiliza” aleea din Parcul Herăstrău care pornește din Șoseaua Nordului, pe care se parca informal și va amenaja trotuare și 527 de locuri de parcare. Ce spun, în dialogul cu HotNews, primarul Ciucu, specialiștii și grupurile civice.

„O reparăm, amenajăm zonă pietonală și 527 de locuri de parcare albastre, cu barieră”, a mai spus Primăria, adăugând că lucrările încep de luni, 17 august. Vor dura o lună. În acest timp, accesul auto va fi restricționat.

Anunțul a stârnit reacții contradictorii în rândul cetățenilor, în mediul online, unde a fost făcut. O parte au fost revoltați „mașinile nu au ce căuta în parc”, alții au lăudat că în sfârșit asfaltul din parcare, care era plin de gropi, va fi reparat.

Imagine din Herăstrău cu aleea unde va fi făcută parcarea Foto: Google Maps

Cum au ajuns mașinile să parcheze în parc

Aleea la care face referire Primăria Capitalei pleacă din Șoseaua Nordului și ajunge până la Complexul Herăstrău, construit în Parcul Herăstrău în 1949. Aleea este și cale de acces pentru acest ansamblu, dar și la cluburile de tenis. Tacit, de-a lungul vremii, aleea a devenit și parcare ad-hoc.

Aleea este folosită ca parcare de cel puțin 15 ani, însă pentru că nu avea statutul oficial de parcare, mai degrabă Primăria Capitalei închidea ochii la ceea ce se petrecea acolo.

Lansată de viceprimarul Tomescu, revoluția „recuperării aleii” a ținut o zi

Municipalitatea a avut o singură tentativă, în iunie 2023, de a restricționa accesul auto.

„Parcul Herăstrău pentru oameni nu pentru mașini. Am dispus Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti să ia toate măsurile necesare pentru a interzice circulația vehiculelor în parc pe aleile cu intrare dinspre Șoseaua Nordului. De miercuri, 7 iunie 2023 aceste alei vor redeveni exclusiv pietonale”, anunța viceprimarul Horia Tomescu, USR, la vremea respectivă. Măsura a fost aplicată însă o singură zi.

„Accesul autovehiculelor permis din nou în Parcul Herăstrău. După o <minune> care a durat o zi şi câteva ore, primarul general Nicuşor Dan a dispus instituţiilor din subordine să permită din nou accesul autoturismelor dinspre Şoseaua Nordului pe aleile din Parcul monument istoric Herăstrău”, anunța Tomescu o zi mai târziu.

Thuma a criticat încercarea de a o restabili drept alee fără mașini

Pentru tentativa sa, Tomescu, a fost criticat de preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, liberalul Hubert Thuma.

„Părinţii care îşi duceau până acum copiii la locurile de joacă din Herăstrău, în partea de nord, puşi la zid de USR. Şi nu numai ei. Am văzut mulţi bătrâni care se bucurau de soare şi de linişte, pe bănci, în zona de nord a parcului. Bătrâni care erau duşi în parc de copiii ori de nepoţii lor, cu maşina. Era o mare uşurare pentru ei că aveau puţin de mers de la maşină până în parc efectiv”, a scris Thuma pe Facebook în 2023.

Este alee de parc sau parcare?

Pe Planul Urbanistic Zonal al Parcului, aprobat de Primăria Capitalei în anii 2000, nu apare parcare așa cum apare, de exemplu, parcarea de la Pavilionul H, a explicat pentru HotNews Raluca Munteanu, arhitect coordonator la Fundația ProPatrimonio.

„În București, în multe cazuri parcarea informală e pe trotuare. Asta nu înseamnă că e corect. Cred că același lucru e și aici. Este o alee de promenadă în parc”, consideră arhitecta.

„Faptul că s-a intrat cu mașina în parc și s-a acceptat, s-a închis ochii, că mașinile parcau acolo și lumea a continuat să parcheze acolo, nu înseamnă că trebuie să dăm drumul la parcării în parc”, a explicat Raluca Munteanu.

Planul Urbanistic Zonal pentru Herăstrău

Arhitect Raluca Munteanu: Excepțiile sunt alei de acces, de urgență, nu de parcare

Specialista spune că în parcuri există alei carosabile, care pot asigura accesul pentru aprovizionare sau curățenie, însă asta nu înseamnă parcare.

„Cale de acces înseamnă că poate să intre ambulanța, pompierii, poliția, serviciul de salubritate, aprovizionarea. Dar intră și iese. Nu înseamnă că are parcare. Știu că ei zic, clienții la restaurant trebuie să vină cu mașina, dar trăim în oraș. Există transport în comun și dacă vreau să beneficiez de un parc, pot să vin cu un taxi sau îmi las mașina mai departe și merg pe jos. Nu e nimeni obligat să asigure parcarea sub geamul restaurantului. Plus că pe Șoseaua Nordului sunt foarte multe locuri de parcare”, a explicat Raluca Munteanu.

Activistul Civic Bogdan Cazacioc: „Pentru pietoni, nu pentru autoturisme”

Bogdan Cazacioc, de la inițiativa civică „Vrem schimbare”, care militează pentru trotuare libere și orașe mai sigure pentru pietoni, este de părere că o parcare nu are ce să caute în parc.

El mai spune că pe lățimea de 1,5 metri a spațiului pietonal care rămâne este absolut insuficientă.

„Din punctul meu de vedere, aleile din parc ar trebui să fie pentru circulație pietonală, unde oamenii se poată deplasa în siguranță, fie că sunt persoane în vârstă, cu dizabilități, familii cu copii. Deci, pentru pietoni, nu pentru autoturisme. Mai ales în contextul în care, în zonă sunt locuri de parcare: pe șoseaua Nordului, între strada Nichifor Crainic și șoseaua Nordului, pe Aviatorilor. M-am uitat pe site-ul Companiei Municipale de Parking și sunt vreo 600 locuri de parcare”, a explicat Bogdan Cazacioc pentru HotNews.

O altă problemă este că se fac 500 de locuri de parcare, dar spațiul pentru circulația pietonală este doar de 1,5 m, spune Bogdan Cazacioc.

„Din acest contrast ne dăm seama care e prioritatea Primăriei, într-un parc monument istoric. Adică mașinile au prioritate, circulația rutieră are prioritate pe alee, iar pietonii sunt într-o minoritate. Ei au 1,5 metri metri pe care ar trebui să circule, chipurile, în siguranță, deși 1,5 metri nu este suficient pentru oameni care vor să intre, să iasă din parc pe jos, familii, grupuri de oameni. Conform normativului 51 pentru adaptarea domeniului public la nevoile persoanelor cu dizabilități pe 1,5 metri ar circula o singură persoană”, a explicat Cazacioc.

Grupul de inițiativă cere Primăriei Capitalei să renunțe la proiect.

„Noi cerem să nu facă 500 locuri de parcare acolo, să renunțe la această propunere și aleea să devină pietonală, accesul mașinilor să nu mai fie permis”, a explicat Bogdan Cazacioc.

Ce spune primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu

Contactat de HotNews, primarul Ciprian Ciucu a explicat că amenajarea parcării este o soluție temporară.

„Decizia este provizorie, până avansăm cu proiectul de regenerare a Parcului Herăstrău. Dacă acolo va fi parcare, vor decide specialiștii de la Institutul Național al Patrimoniului (n.r. Care fac proiectul de regenerare a parcului”, a declarat Ciucu. Primarul spune că va propune INP ca acolo să nu fie parcare.