Primăria Capitalei vrea „reguli clare pentru curățenia din București”. O parte din gunoi, ridicat noaptea / Ce schimbări sunt pentru locuitorii Capitalei

Utilajele de măturat și spălat nu vor mai putea circula la orele de vârf pe arterele cu transport public. Iar gunoiul nu va mai fi colectat în 4 fracții ca acum – hârtie, plastic/metal, sticla și deșeuri reziduale – ci în 7. Sunt doar două dintre măsurile propuse de Primăria Capitalei.

Regulamentul și strategiile de salubrizare puse în dezbatere publică de municipalitate propune mai multe modificări.

„Am stabilit reguli clare pentru curățenia din București, un regulament şi două strategii de management a deșeurilor și dezvoltare a serviciului de salubrizare care să ofere un ghid pentru primăriile de sector și operatori. Au fost în dezbatere, am primit feedback, iar azi ne-am întâlnit cu operatori şi experţi din domeniul salubrităţii, pentru a pune la punct noile prevederi.

Următorul pas este să supunem proiectele la vot în Consiliul General”, a anunțat Primăria Capitalei pe pagina de Facebook.

Pentru a fi adoptate, documentele trebuie aprobate de Consiliul General al Municipiului București. Dacă se aprobă, trebuie implementate până în 2033.

Resturile alimentare, separate de gunoiul menajer

Strategiile propun și construirea unei stații integrate de tratare a deșeurilor. Aceasta va avea o instalație de tratare mecanică a deșeurilor reziduale colectate în amestec (sortarea deșeurilor); o instalație de tratare prin digestie anaerobă (deșeurile organice sunt descompuse de bacterii, rezultând biogaz), inclusiv o instalație de cogenerare de energie electrică și termică (care va folosi biogazul rezultat ca și combustibil), dar și o instalație de compostare.

Pentru colectarea deșeurilor, Primăria Capitalei propune următoarele reguli:

Se va trece de la colectarea pe 4 fracții (hartie/carton, plastic/metal, sticla și deșeuri reziduale) la cea pe 7 fracții (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri / deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, deșeuri textile, deșeuri periculoase), în containere separate, fiecare cu o culoare specifică.

Resturile alimentare vor fi aruncate separat de gunoiul menajer, pentru a fi colectate mai eficient și reciclate mai ușor.

Deșeurile predominant vegetale care provin din gospodăriile individuale, parcuri, spații verzi vor fi colectate separat și supuse procesului de compostare.

Deșeurile alimentare colectate separat vor fi supuse procesului de tratare anaerobă.

Deșeurile biodegradabile și vegetale, neprelucrate termic și nepericuloase, care provin de la asociații de proprietari/locatari, se pot composta în spații special amenajate, în regim individual sau comun.

Se va implementa sistemul ”Plătești pentru cât arunci”. Tarifele la gunoi vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate.

Primăria va construi un Centru de Aport Voluntar, unde locuitorii vor putea aduce uleiul alimentar uzat sau obiecte vechi precum mobilă, saltele, textile, electronice și baterii.

Pentru curățenia stradală, Primăria Capitalei propune următoarele reguli:

Utilajele de măturat și spălat nu vor putea circula pe arterele cu mijloace de transport în comun la ore de vârf, adică între 6-10 și 15.30-19.

Colectarea a 30% dintre deșeuri se va face pe timp de noapte, între 22 și 6.

O dată pe lună vor fi organizate acțiuni de salubrizare unitară, care vor include simultan măturat mecanizat și spălatul carosabilului, cu sprijinul poliției locale pentru a elibera benzile ocupate de mașini parcate.

Măturile și periile manuale vor fi înlocuite cu aspiratoare stradale prevăzute cu filtre HEPA.

Regulamentul și cele două strategii propun și indicatori de performanță pentru operatorii de salubrizare.

Principalele prevederi sunt: