Primăria Capitalei vrea să suspende acordarea stimulentelor pentru persoanele adulte cu handicap și să elimine voucher-ul Materna / Modificare și privind ajutorul de 2000 lei pentru nou-născuți

Ajutoarele au fost introduse de fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, iar actualul edil, Ciprian Ciucu, invocă situația financiară a instituției drept motiv pentru modificările propuse.

Decizia finală legată de soarta acestor ajutoare aparține Consiliului General, iar proiectele se află pe ordinea de zi a ședinței din 28 august.

Primăria Capitalei propune suspendarea acordării stimulentului pentru persoanele adulte cu handicap, instituit în 2017, până la achitarea restanțelor pe care le are chiar la plata acestui stimulent.

Întârzieri de 650 de milioane la stimulentele pentru persoanele cu handicap

„Programul de stimulente pentru persoanele cu handicap a generat întârzieri în valoare de peste 650 milioane lei până la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 de luni de plăți restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plățile efective au fost sistate de facto în noiembrie 2025 ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu această destinație”, este explicația Primăriei Capitalei, oferită în referatul de aprobare semnat de Ciprian Ciucu.

Costul lunar curent al programului este de aproximativ 26.000.000 lei (52.000 beneficiari x 500 lei/luna).

Instituția susține că, atâta timp cât programul rămâne activ, în fiecare lună care trece se nasc obligații noi de 26 milioane lei care se adaugă celor care există deja.

„Prin urmare, întârzierile nu doar că nu se diminuează, ci cresc continuu, iar resursele bugetare disponibile sunt insuficiente atât pentru achitarea obligațiilor vechi, cât și pentru acoperirea drepturilor lunare noi. Acest mecanism creează un cerc vicios: cu cât se întârzie suspendarea, cu atât datoria acumulată crește, iar perspectiva ajungerii la zi cu plățile se îndepărtează”, explică primarul, în referatul prin care cere aprobarea suspendarea acestor stimulente.

„Pauza e necesară pentru redresarea finaciară”

Primăria Capitalei amintește că Tribunalul București a pronunțat hotărâri prin care obligă Direcția Generală de Asistență Socială la plata integrală și lunară a stimulentelor, stabilind că lipsa fondurilor nu constituie motiv de exonerare. Susține însă că sistarea propusă este „exact această modificare a condițiilor legale pe care instanța o menționează ca temei de încetare a obligației de plată lunară”.

Suspendarea acestor stimulente, dacă e aprobată și de Consiliul General, va intra în vigoare de luna următoare, după vot.

Suspendarea propusă operează exclusiv asupra drepturilor lunare viitoare – adică asupra obligațiilor de plată care s-ar naște după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

„Prin sistarea temporară a nașterii de drepturi lunare noi, se oprește acumularea de datorii suplimentare, iar resursele bugetare disponibile sunt direcționate integral către achitarea obligațiilor deja existente”, este concluzia executivului.

Pauza este necesară pentru redresarea finaciară, mai scrie în document.

Voucherele Materna, eliminate

Primarul Ciprian Ciucu propune și eliminarea Voucherelor Materna, în valoare de 2000 de lei, de care beneficiau femeile gravide pentru efectuarea analizelor și ecografiilor în sarcină, dar și alte servicii medicale.

„Programul Voucher Materna București, instituit în anul 2018, acordă femeilor gravide cu vârsta peste 18 ani un sprijin financiar sub formă de tichete în valoare de 2.000 lei, în două tranşe, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale, fără testarea veniturilor beneficiarei şi cu singura condiţie de domiciliu sau reşedinţă pe raza Municipiului Bucureşti de cel puţin 6 luni”, scrie în referatul de aprobare semnat de primarul Ciprian Ciucu.

Programul generează cheltuieli de aproximativ 24 milioane lei anual, care nu mai pot fi susţinute în contextul actual al constrângerilor bugetare ale Municipiului Bucureşti, mai scrie arată în document.

„Abrogarea programului este justificată de faptul că serviciile medicale prenatale pe care Voucherul Materna le vizează sunt deja asigurate gratuit prin sistemul naţional de asigurări de sănătate, pentru toate femeile gravide, indiferent dacă sunt sau nu asigurate”, mai argumentează Primnăria Capitalei.

Stimulentul pentru nou-născut, acordat doar cazurilor sociale

În ceea ce privește acordarea stimulentului pentru nou-născut, de 2000 lei/net, propunerea este ca acesta să fie acordat doar persoanelor defavorizate.

Beneficiarii ar fi:

mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;

mamele cu dizabilităţi care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau aflate în situaţii de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.

mamele minore care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cetăţeni străini/apatrizi, care provin din zone de conflict armat.

Motivul pentru care Primăria Capitalei cere modificarea condițiilor de acordare? Nu mai poate susține financiar.

Acest stimulent se acordă din 2017.

AUR anunță că nu va vota proiectul privind eliminarea stimulentului pentru persoanele cu handicap

Proiectele se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de pe 28 august.

Ovidiu Zară, consilier general AUR, critică propunerea de eliminare a stimulentului pentru persoane adulte cu handicap și anunță că grupul politic din care face parte va vota împotrivă.

„Dacă majoritatea de 28 de consilieri generali, formată din PNL (7 consilieri), USR (12 consilieri), REPER (4 consilieri), FORȚA DREPTEI (2 consilieri), PMP (3 consilieri), va vota acest proiect criminal, persoanele adulte cu handicap care își vor depune dosarele după 28 iulie 2026 vor trebui să aștepte cel puțin 5 ani pentru ca cererile lor să fie înregistrate la DGASMB și să beneficieze de plata stimulentului lunar acordat de PMB.Dureros este că, în această perioadă de „așteptare”, mulți dintre cei care ar fi trebuit să beneficieze de prevederile HCGMB nr. 330/2017 nu vor mai exista…”, afirmă consilierul.