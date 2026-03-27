Primăria lui Negoiță dă 15 milioane de euro pentru modernizarea a trei piețe. Actualele construcții vor fi „demolate integral”

Cum vă arăta Piața Miniș după modernizare, potrivit Primăriei Sectorului 3

Piețele Miniș, Râmnicu Sărat și Iosif Albu vor fi demolate și reconstruite, potrivit unui proiect aprobat recent Consiliul Local al Sectorului 3. Investiția totală, potrivit autorităților, este de 74 de milioane de lei, din bugetul local.

Cel mai scump proiect de modernizare este cel de la Piața Miniș. Autoritățile locale estimează că lucrările aici vor costa aproximativ 42 de milioane de lei – adică echivalentul a 8,4 milioane de euro.

La Piața Râmnicu Sărat lucrările sunt estimate la 15,6 milioane lei (echivalentul a 3,1 milioane de euro), iar la Piața Iosif Albu la 16,4 milioane lei (echivalentul a 4,1 milioane de euro).

„Proiectul presupune: demolarea integrală a construcției comerciale existente, aflată într-o stare avansată de degradare, construirea unei piețe agroalimentare moderne, sigure și complet funcționale, realizată pe o structură hibridă din metal şi beton armat, realizarea lucrărilor necesare pentru atingerea standardului de eficiență energetică nZEB, prin utilizarea unei anvelope performante, și a panourilor fotovoltaice”, scrie în proiectul de hotărâre adoptat de Consiliul Local al Sectorului 3.

La fiecare dintre cele 3 piețe, Primăria Sectorului 3 estimează că lucrările vor dura 1 an. Nu a fost încă stabilită data la care vor începe.

Primăria Sectorului 3 a publicat și simulări cum vor arăta piețele după modernizare: