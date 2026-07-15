Primăria lui Negoiță dă încă 80 de milioane de lei pentru „pavele, borduri și garduri”. „Asta ne cer cetățenii”, spune viceprimarul 

Contre în ședința Consililui Local al Sectorului 3, unde s-a votat rectificarea bugetului. Împărțirea banilor a dus la contraziceri între aleșii locali privind alocarea banilor.

Bugetul Sectorului 3 a fost rectificat, miercuri, și majorat cu circa 207 milioane lei, ajungând la 3,075 miliarde lei.

Cele 200 milioane lei în plus s-au dus în principal pe amenajarea domeniului public – 80 milioane lei. Astfel, suma totală alocată în 2026 ajunge la 380 de milioane de lei.

Au mai fost alocați următorii bani:

26 milioane lei – învățământ

33 milioane lei – salubrizare

50 milioane lei – funcționarea Primăriei și servicii publice

Amendament respins: bani și pentru reabilitare de blocuri

Consilierii USR au depus și un amendament prin care au cerut ca 70 milioane lei de amenajarea domeniului public să fie mutați la reabilitare termică.

„Grupul USR a depus acest amendament pentru a muta bani de la borduri, pavele și garduri către reabilitarea de blocuri. Urmăriți cu mare, mare atenție acest vot să vedeți dacă consilierii pe care i-ați trimis în Consiliul Local apreciază că dumneavoastră aveți nevoie de blocuri reabilitate sau de borduri și pavele și garduri”, a declarat Theodor Savuscan, consilier USR.

Amendamentul a fost respins, iar viceprimarul Sectorului 3, Adrian Marian Cocoș (PSD), a explicat că 90% dintre blocurile din Sectorul 3 sunt reabilitate termic.

„Undeva la 10% mai sunt nereabilitate în acest moment. O mare parte din aceste blocuri nu au nevoie de reabilitare, au nevoie de consolidare”, a explicat viceprimarul.

„Avem suplimentare pentru pavele, borduri și garduri” și „împrumut pentru cofinanțarea unor proiecte”

Cătălin Moldoveanu, consilier PNL, a declarat că banii ar putea fi folosiți mai bine pentru cofinanțarea proiectelor, în loc ca Primăria să se împrumute.

„Am și eu o observație. Avem o suplimentare de 70 milioane lei pentru spațiul public și parcuri, dar de fapt nu e vorba despre parcuri, ci despre pavele, borduri și garduri și mai jos avem o majorare de împrumut cu 80 milioane lei pentru cofinanțarea anumitor proiecte. Nu ar fi mai bine să amânăm un pic suplimentarea de fonduri la pavele borduri, pavele și garduri și să dăm banii aceștia pentru cofinațarea proiectelor?”, a declarat Moldoveanu.

„Cetățenii vor pavele și să se înalțe bordura”

În replică, viceprimarul Cocoș l-a invitat la audiențele cu cetățenii, spunând că oamenii își doresc pavele și borduri.

„N-ar fi mai bine să participați dvs marțea cu mine la audiențe și să le explicați asta cetățenilor? Că cetățenii de asta vin aici. Asta ne solicită. Cetățenii cer să punem pavele”, a spus viceprimarul Sectorului 3.

El a mai spus că în 2024 „au fost peste 400 de cereri, 400 de asociații de proprietari își doreau lucrul ăsta”.

„Bine, nu numai asociații de proprietari, am fost pe teren, în zona caselor, lângă Olimpia, cetățenii m-au chemat la fața locului și mi-au spus că vor toată strada să fie refăcută cu pavele, că își doresc chestia asta, din foarte multe puncte de vedere. Își doresc să se înalțe bordura, tocmai în ideea să nu se mai parcheze pe bordură”, a explicat viceprimarul.

Moldoveanu a declarat că, chiar și așa, Primăria ar trebui să prioritizeze, fiindcă se ajunge la sume foarte mari pentru borduri și pavele.