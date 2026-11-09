Primăria lui Negoiță vrea să încheie un contract de 6 milioane de euro pentru luminițe de Crăciun și decorațiuni cu „I ♥ S3”. Suma alocată pentru acest sezon, de trei ori mai mare ca anul trecut 

Primăria Sectorului 3 vrea să folosească 118 tipuri diferite de decorațiuni pentru Sărbători, inclusiv reni, sănii și brazi. Pentru un brad „alb-argintiu” de zece metri, prețul alocat este de aproximativ 35.000 de euro.

Primăria Sectorului 3 vrea să încheie un acord-cadru pe trei ani cu una dintre companiile sale municipale – Algorithm Residential S3 SRL.

Atribuirea contractului se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 de pe 11 noiembrie, unde aleșii locali urmează să susțină sau să respingă propunerea.

„În vederea îmbunătățirii calității și eficientizării serviciilor publice furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, a reieșit nevoia de furnizare, montare, întreținere și depozitare a elementelor de iluminat ornamental și festiv, pentru amenajarea festivă a Sectorului 3 cu ocazia sărbătorilor de iarnă”, scrie în referatul de aprobare semnat de primarul Robert Negoiță.

Decorații și pentru Crăciun, și cu „I ♥ S3”

Pentru sărbătorile de iarnă 2026–2027, amenajarea vizează axa Bd. Camil Ressu – Bd. Theodor Pallady, de aproximativ 4,5 km, de la intersecția cu Șos. Mihai Bravu până la intersecția cu Bd. 1 Decembrie 1918, pe ambele sensuri de circulație, inclusiv zona mediană, scuarurile și intersecțiile principale.

„Scopul este extinderea amenajărilor festive dincolo de zona centrală, către cartierele dens populate Dristor, Titan, 1 Decembrie și Pallady”, scrie în document.

Acordul-cadru are două componente: ornamente permanente, montate pe stâlpi și păstrate pe toată durata acordului-cadru (cu motivul „I ♥ S3”), și ornamente sezoniere, montate doar pe perioada sărbătorilor de iarnă, apoi demontate și depozitate la furnizor.

Anul acesta, suma pentru decorațiuni este de trei ori mai mare

Contractul acoperă trei sezoane festive, 2026–2027, 2027–2028 și 2028–2029, și include transportul, montarea, demontarea, mentenanța și depozitarea decorațiunilor.

În referatul de aprobare se menționează o limită de 6,2 milioane lei fără TVA pentru contractul subsecvent nr. 1, adică cel pentru Sărbătorile din sezonul 2026–2027. Adică echivalentul a 1,16 milioane de euro.

Anul trecut, iluminatul festiv a costat 1,8 milioane lei – adică echivalentul a 337.000 de euro.

Suma prevăzută în acordul-cadru nu este însă obligatoriu să fie cheltuită în totalitate. În funcție de buget Primăria urmează să comande ce anume dorește să cumpere.

Ce decorațiuni vrea să pună Primăria Sectorului 3 și cât costă

Este vorba despre 118 tipuri de decorațiuni, de la reni, sănii, brazi de crăciun și până la perdele de luminițe.

De exemplu, pentru brad alb-argintiu de 10,5 m, prețul ofertat este de 185.100 lei, aproape 35.000 de euro.

Un con 3D „Nervios” de 10 metri are prețul ofertat de 169.950 lei (aproape 32.000 de euro), o caleașcă cu cai – 161.700 lei (peste 30.000 de euro), gramofon cu arcadă de note – 110.000 lei (circa 20.600 de euro), sanie – 25.735 lei (circa 4.800 de euro), Moș Crăciun 3D – 39.900 lei (circa 7.500 de euro), ren/cerb 3D – 39.900 lei (circa 7.500 de euro).

Acordul cadru mai prevede, în mare, achiziția a:

500 de perdele luminoase LED – 2 milioane lei fără TVA (circa 374.500 de euro).

200 de reni 3D – 798.000 lei (circa 149.400 de euro).

20 de ursuleți cu tobă 3D – 568.000 lei (circa 106.400 de euro).

30 de jumătăți de glob 3D – 540.000 lei (circa 101.100 de euro).

30 de ansambluri cu trei stâlpi – 510.000 lei (circa 95.500 de euro).

Prețurile unitare includ transportul, montarea, punerea în funcțiune, mentenanța, demontarea și depozitarea. Prin urmare, nu reprezintă doar prețul de cumpărare al decorațiunilor.

Toate ornamentele devin proprietatea Sectorului 3 al Municipiului București.

Cum se face atribuirea contractului

Primăria Sectorului 3 vrea să atribuie contractul fără licitație deschisă, prin procedura prevăzută la articolul 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Este vorba despre o atribuire directă, în baza unor oferte solicitate, către o companie municipală.

La compania Algorithm Residential S3 SRL acționar este Sectorul 3, cu peste 99,9%, iar restul aparține de societatea Administrare Active Sector 3 SRL, care este tot a Sectorului 3. Societatea a fost singura care a depus ofertă în această procedură.

Oferta inițială a fost de 31.887.553,50 lei cu TVA, iar oferta finală, după analiză, este de 31.784.703,50 lei cu TVA.

Vechiul contract pentru luminițe, închis anticipat

Primăria Sectorului 3 avea un acord-cadru de aproximativ 25,4 milioane de lei cu TVA pentru iluminatul public și festiv, încheiat în 2025, cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL. Contractul a fost preluat ulterior de Algorithm Construcții S3 SRL, în urma unei fuziuni prin absorbție.

Contractul era valabil până la 11 septembrie 2027 și avea două componente:

Iluminatul locurilor de joacă și recreere – 14.015.066 lei fără TVA.

Iluminatul festiv pentru sezoanele 2025 și 2026 – 6.984.917,64 lei fără TVA.

În baza acestui contract, de exemplu, s-au plătit pentru iluminatul festiv 2025–2026 – 1.810.889 lei.

Primarul Robert Negoiță propune consilierilor încheierea anticipată, cu acordul părților, a acestui contract.

„Necesarul de iluminat pentru locurile de joacă a fost acoperit, iar componenta de iluminat festiv conține articole care nu mai corespund necesarului actual. Adaptarea acestora ar presupune modificări substanțiale ale Acordului-cadru, interzise de lege, iar necesarul pentru sărbătorile de iarnă 2026-2027 urmează să fie asigurat printr-o achiziție distinctă”, mai scrie în referatul de aprobare semnat de primarul Robert Negoiță.