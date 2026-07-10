Primăria Sectorului 1 încearcă din nou să ajungă la o înțelegere cu Romprest pentru ultima tranșă din datoria de 200 de milioane de lei. Care e miza

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, joi, de principiu, încheierea unui acord de plată cu Romprest, până pe 15 iulie, pentru eșalonarea datoriilor pe care Primăria Sectorului 1 le mai are către salubrist.

În proiectul de hotărâre adoptat nu scrie despre ce sumă este vorba, însă suma a fost comunicată de Primărie la solicitarea HotNews

Ce acuză fosta edilă a Sectorului 1, Clotilde Armand, și ce explicații oferă actualul primar, George Tuță, pentru această înțelegere

„Se aprobă modalitatea de stingere a titlurilor executorii având ca izvor Contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Compania Romprest Service S.A., prin Acord de plată. Acordul de plată aprobat potrivit art. 1 este supus acceptării Companiei Romprest Service S.A. până cel târziu la data de 15 iulie 2026”, scrie în proiectul de hotărâre adoptat.

Este vorba de 56 de milioane de lei rămași de plată din datoria de 194 milioane lei, pentru care există titluri executorii, a comunicat Primăria Sectorului 1 către HotNews.

Dacă Romprest va fi de acord, potrivit modelului de acord propus, suma restantă va fi plătită în rate, în 2 ani, fără să se mai adune penalități.

În situația în care Romprest nu este de acord, Consiliul Local a împuternicit primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti „să efectueze plăți către Compania Romprest Service S.A., în vederea stingerii titlurilor executorii, în limita sumelor disponibile”.

Sumele obținute de Romprest în instanță

Romprest a obținut în instanță, pentru facturile neplătite de Primăria Sectorului 1 în perioada 2020-2024, hotărâri judecătorești și titluri executorii care însumează 136.994.003,08 lei, potrivit datelor comunicate de administrația locală pentru HotNews.

La acestea se adaugă actualizări cu inflația de 53.087.933,74 lei și penalități de 3.529.751,43 lei, potrivit sursei citate.

Facturile neplătite sunt din perioada 2020-2021 când administrația condusă de Clotilde Armand a refuzat să facă anumite plăți către Romprest, pentru prestații pe care le considera neconforme și fără temei legal.

Clotilde Armand acuză „o încercare de a închide subiectul” legat de „gaura uriașă din buget”

Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a scris pe pagina de Facebook, înainte ca proiectul să fie aprobat în Consiliul Local că va cere Prefectului să verifice legalitatea proiectului și Direcției Naționale Anticorupție să comunice public în ce stadiu se află dosarul Romprest, aflat în lucru de peste cinci ani.

„Primarul (…) de la Sectorul 1 încearcă să treacă un nou acord cu Romprest care poate ajunge la aproape 200 de milioane de lei (exact sumele din prejudiciul dosarului de la DNA). A vrut să dea luna trecută 100 milioane către o firmă din anturajul lui Thuma iar instanța le-a distrus planul. Ironia este că nici măcar Romprest nu este de acord, în forma actuală, cu proiectul propus de Primărie și a formulat obiecții oficiale. (…) Această datorie nu s-a născut ieri. Ea provine din facturi emise în 2020, în mandatul lui Daniel Tudorache, pentru pretinse servicii suplimentare de dezinfecție din perioada pandemiei. În loc să aflăm cine răspunde pentru această gaură uriașă din buget și cine va recupera prejudiciul, administrația actuală vine cu a patra încercare de a închide subiectul printr-o nouă înțelegere”, a scris Armand.

Fostul primar se întreabă „Cine răspunde pentru aproape 200 de milioane de lei? De ce nota de plată ajunge tot la cetățenii Sectorului 1?”.

Ce spune actualul primar al Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 a mai încercat să încheie astfel de acorduri de plată, însă fără succes, Romprest nu a fost de acord, și a plătit direct.

„Datoria s-a strâns între 2020 și 2024 și a ajuns în executare silită. Fosta administrație a plătit, în total, 61.458.714,84 lei. Actuala administrație a plătit deja 72.845.562,52 lei. Restul de plată urmează să se stabilească la data plăților, pe măsură ce executările avansează. Ca să fie clar: noi nu am moștenit doar un contract, am moștenit o executare silită contestată de autoritate și stabilită definitiv în instanțe”, a declarat primarul sectorului 1, George Tuță, pentru HotNews.

Întrebat de ce Primăria vrea să încheia un acord de plată cu Romprest, primarul spune că prin această modalitate nu ar mai crește penalitățile.

„Pentru că a nu face nimic e varianta cea mai scumpă. Cât timp suma nu e stinsă, executările silite continuă, iar penalitățile și cheltuielile de executare cresc datoria zi de zi. Acordul de plată oprește această acumulare. Prin el, Sectorul 1 plătește eșalonat exact ce au stabilit instanțele, iar operatorul, în schimb, cere suspendarea executărilor silite și renunță la dobânzi, penalități, actualizări și cheltuieli suplimentare de executare. Este o soluție în locul unei datorii care crește singură”, spune Tuță.

Potrivit datelor publicate de Primăria Sectorului 1, Romprest are, în total, pentru datoria de circa 200 milioane lei 26 de titluri executorii. Pentru recuperarea datoriilor, daunelor, dar și alte neînțelegeri legate de contractul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest, pe rolul instanțelor au fost circa 150 de procese.

Alte procese, în desfășurare

Dincolo de scandalul celor 200 de milioane lei, pe rolul instanțelor mai sunt câteva procese importante între Primăria Sectorului 1. Primul vizează rezilierea contractului cu Romprest, proces început în 2022 de administrația Clotilde Armand și care nu a fost finalizat.

Un alt proces important este cel care va stabili care este durata contractului de salubrizare, dacă se încheie anul acesta sau în 2033. Mai este și un proces în care Primăria Sectorului 1 cere Romprest daune de câteva sute de milioane lei.

Mai e valabil contractul cu Romprest?

Consiliul Local al Sectorului 1 l-a mandatat, în februarie, pe primarul George Tuță să notifice Romprest că, pe 30 iunie 2026, încetează contractul de delegare a serviciului de salubrizare, încheiat, în 2008, pe 25 de ani, până în iunie 2033. Practic contractul înceta mai devreme, Primăria invocând că operatorul nu și-a îndeplinit obligațiile asumate. Romprest a atacat în instanță hotărârea și notificarea de încetare a contractului.

În paralel, Primăria Sectorului 1 a încheiat, prin negociere fără publicare, un contract pe 12 cu Blue Planet SA, companie care urma să preia serviciile de salubrizare, după 30 iunie.

Tot în paralel, Primăria a demarat procedurile birocratice pentru a-și face propria firmă de salubrizare – Urbanzor – care să se ocupe de curățenia stradală după această perioadă de tranziție Pentru dotarea cu utilaje a companiei Consiliului Local Sector 1, care se va ocupa de salubrizarea stradală, este nevoie de achiziții de utilaje în valoare de 98 milioane lei. De ridicarea deșeurilor se va ocupa un operator privat, a mai stabilit administrația locală.

Primăria Sectorului 1 a câștigat primul proces care viza încheierea contractului cu Romprest de la 30 iunie, însă în luna iunie actul de încetare a contractului a fost anulat printr-o hotărâre judecătorească obligatorie (Sentința civilă nr. 6131/12.06.2026, pronunțată de Tribunalul București).

Pe 29 iunie, chiar după ce Primăria Sectorului 1 a anunțat că serviciul va fi preluat de noul operator – BluePlanet, instanța a suspendat efectele notificării SDD nr.183/26.02.2026 și ale HCL187/18.06.2026 prin care înceta contractul de salubrizare cu Romprest de pe 30 iunie și a pus în vedere autorității “ca, pe durata suspendării, să se abțină de la emiterea oricărui document în executarea Contractului de delegare referitor la chestiunea duratei Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008 încheiat între Consiliul Local Sector 1 si Compania Romprest Service SA”.

Sentința nu este definitivă, dar e executorie, potrivit datelor comunicate de Sectorul 1.

Astfel, Romprest face în continuare curățenie în Sectorul 1.

„Consecința practică e simplă: până când instanțele se pronunță definitiv, curățenia și ridicarea gunoiului în Sectorul 1 rămân asigurate de Compania Romprest Service S.A., în baza contractului de delegare din 30.06.2008”, este răspunsul transmis HotNews de primăria Sectorului 1.

Ce se întâmplă cu contractul cu noul operator de salubrizare?

Contractul cu Blue Planet Services S.A. a fost încheiat de Primăria Sectorului 1 pe 9 iunie 2026, valoarea lui este de 95,5 milioane lei pe 12 luni. Deocamdată, acesta este suspendat până la finalizarea litiugiului cu Romprest.

„Contractul cu Blue Planet Services S.A. (nr. J-AC 228/09.06.2026) există și este avantajos, dar a fost suspendat prin Actul Adițional nr. 1/JAC 278/01.07.2026. Părțile au convenit, de comun acord, să suspende executarea sub condiția soluționării definitive a litigiilor cu Romprest privind durata contractului de delegare nr. J077/S/30.06.2008. Valoarea contractului este de 95,5 milioane lei pe 12 luni, față de 168 milioane cât ar fi costat aceeași perioadă cu Romprest — adică o economie de 72,5 milioane lei. Deși prețul e mai mic, frecvențele de curățenie stradală cresc și au fost incluse străzi care înainte nu erau prinse în program”, se arată în răspunsul transmis de instituție.

Blue Planet ar urma să funcționeze ca operator de tranziție, pentru maximum 12 luni, pe colectarea deșeurilor menajere, curățenia stradală și deszăpezire.

„Contractul a fost atribuit prin negociere fără publicare prealabilă, în temeiul Legii nr. 98/2016, art. 104 alin. 1 lit. c), pentru continuitatea serviciului după încetarea contractului Romprest — o procedură la care au participat mai multe firme de salubrizare. Pe scurt: contractul e semnat, e mai ieftin și acoperă mai mult. Îl activăm în clipa în care instanțele confirmă că putem”, este răspunsul instituției.

Riscă Primăria procese și cu Blue Planet?

Întrebați de HotNews dacă Primăria Sectorului 1 riscă procese și cu acest operator, fiindcă a semnat un contract care nu e clar dacă vreodată va fi realizat, reprezentanții instituției spun că nu.

„Prin același Act Adițional nr. 1/JAC 278/01.07.2026, ambele părți au convenit suspendarea contractului până la clarificarea definitivă a litigiilor cu Romprest și și-au asumat, în scris, colaborarea cu bună-credință pentru operarea legală a serviciului. Pe acest fond, nu vedem motive să ne așteptăm la procese din partea Blue Planet Services S.A”, ne-a comunicat Primăria Sectorului 1.

Există, în schimb, contestații ale Romprest pe procedura de atribuire.

„Romprest a contestat la CNSC negocierea fără publicare, iar CNSC, prin Decizia 1861/C8/1950,2156 din 09.06.2026, a declinat competența către Tribunalul București. La termenul din 08.07.2026, Tribunalul a declinat, la rândul lui, competența înapoi către CNSC, a constatat conflictul negativ de competență și a trimis dosarul la Curtea de Apel București pentru soluționare, suspendând între timp judecata. Deocamdată, dosarul se plimbă între instituții pe chestiuni de competență, nu pe fondul contractului. Mai sunt două acțiuni în care Romprest este reclamant, ambele pe contractul nr. 228/09.06.2026: una privind achizițiile publice, cealaltă pe suspendarea actului administrativ”, se mai arată în răspunsul transmis de instituție.