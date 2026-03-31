Primăria Sectorului 1 își face firmă de salubrizare pentru care va cumpăra utilaje de 20 de milioane de euro / Taxă nouă și pentru locuitori

Primăria Sectorului 1 își va face o firmă de salubrizare pentru curățenia stradală, măturatul, spălatul, stropitul străzilor și deszăpezire, a decis marți Consiliul Local al Sectorului 1. De colectarea deșeurilor se va ocupa însă o societate comercială privată, stabilită prin licitație publică.

Din 2027, și cetățenii din Sectorul 1 vor plăti pentru ridicarea gunoiului menajer, a mai anunțat Primăria. În acest moment ridicarea gunoiului menajer din Sectorul 1 se face gratuit pentru cetățeni și companii, costurile fiind acoperite de administrația locală.

Consiliul Local Sector 1 a aprobat marți studiul de oportunitate care a stabilit această soluție, de delegare mixtă a gestiunii, după 30 iunie 2026, dată la care încetează contractul cu Romprest.

„Primăria va avea control direct acolo unde contează rapiditatea intervenției și verificarea permanentă a modului în care se face curățenia pe străzi, iar pentru colectarea deșeurilor vom alege un operator specializat prin licitație”, a comunicat Primăria Sectorului 1, după aprobarea proiectului de hotărâre.

Potrivit studiului de oportunitate aprobat, costul pentru gestionarea deșeurilor municipale este de 83 milioane lei/an, iar costurile pentru salubrizare se ridică la 99 milioane lei/an.

În total, 181 milioane lei/an, care se traduce raportat la numărul de locuitori ai Sectorului 1, în 834 lei/persoană/an sau 69,5 lei/lună.

Pentru dotarea cu utilaje a companiei Consiliului Local Sector 1, care se va ocupa de salubrizarea stradală, este nevoie de achiziții de utilaje în valoare de 98 milioane lei.

Taxă pentru ridicarea gunoiului menajer din 2027

O altă noutate este că din 2027 cetățenii vor plăti pentru ridicarea gunoiului menajer. Valoarea taxei nu a fost încă stabilită.

„Viitoarea taxă pentru colectarea deșeurilor menajere se află, în acest moment, în etapa de

consultare cu asociațiile de proprietari și va fi aplicată, cel mai probabil, începând cu anul 2027. Ea va acoperi exclusiv activitățile legate de deșeurile menajere, colectarea și transportul, transferul, sortarea, compostarea, tratarea și eliminarea prin depozitare. Nivelul acesteia nu va depăși taxele practicate deja de celelalte sectoare ale Capitalei pentru același tip de serviciu”, a anunțat Primăria Sectorului 1, condusă de George Tuță (PNL).

Introducerea taxei pentru gunoiul menajer este o obligație care decurge din legislația națională

și europeană în domeniul deșeurilor, spun reprezentanții instituției.

„Atât directiva europeană privind deșeurile, cât și legislația națională prevăd aplicarea principiului „poluatorul plătește”, iar cadrul legal intern obligă autoritățile locale să implementeze instrumentul economic „plătești pentru cât arunci” pentru gestionarea deșeurilor municipale”, se mai arată în comunicatul de presă.

Primăria neagă că va fi 70 de lei / pe lună

Reprezentanții instituției susțin că nu va fi nicio taxă de 70 de lei/persoană pentru salubrizare.

„Respingem informațiile false potrivit cărora locuitorii Sectorului 1 ar urma să plătească o taxă de 70 lei de persoană, pe lună, pentru salubrizare. Suma nu reprezintă o taxă stabilită pentru cetățeni. Este un indicator de cost estimat per persoană, rezultat din raportarea costului

total anual al tuturor operațiunilor la populația deservită. Studiul aprobat astăzi nu stabilește taxe și nu aprobă cuantumuri de plată pentru populație”, a mai transmis Primăria Sectorului 1.