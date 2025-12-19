Primăria Sectorului 3 face „mall pe banii cetățenilor”, în Hala Laminor. Suma alocată din bani publici, pe lângă cei „100 de milioane de euro investiți deja”

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat într-o ședință care a avut loc joi, 18 decembrie, acordarea a 30 de milioane de lei, echivalentul a 5 milioane de euro, pentru Hala Laminor. Motivul? Construcția de spații comerciale: „zona de mall”, după cum au explicat în timpul ședinței reprezentanții autorităților. Opoziția a acuzat că, deși Primăria spune că este vorba despre o investiție, ea este, în realitate, doar o cheltuială, care se adaugă sumei ridicate investită deja în Hala Laminor.

Pe ordinea de zi a Consiliului Local (CL) Sector 3 s-a aflat joi proiectul de hotărâre care prevede „majorarea capitalului social al societății Algorithm Construcții S3 SRL (n. red.: firma Primăriei care gestionează Hala Laminor) cu suma de 30.000.000 de lei”.

Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru și 12 împotrivă.

Înainte de a se da votul, reprezentantul firmei Algorithm Construcții S3 SRL, Alin Panait, a explicat de ce este nevoie de această sumă de bani: pentru „zona de mall, așa cum o numim noi”.

„Continuăm cu faza doi, partea de structură, respectiv partea de structură este cea necesară, pentru că urmează spații comerciale, zona de mall, așa cum o numim noi, cealaltă parte nouă a Halei Laminor, cealaltă jumătate a Halei Laminor, doar pe structură de beton și structură metalică și avem deviziul detaliat în spate pentru ce anume avem, pe categorii de lucrări, pentru ce anume solicităm acești bani”, a explicat el consilierilor.

„Trebuie să știți de asemenea că sunt contracte deja semnate cu Regina Maria. Urmează să se semneze săptămânile viitoare și cu Carrefourul și cu alți operatori de anvergură”, a dat el asigurări.

Consilier USR: „O cheltuială constantă și exasperant de mare”

Eugen Matei, consilier USR în CL Sector 3, a spus în timpul ședinței că până acum au fost peste 100 de milioane de euro investiți în Hala Laminor în ultimii ani, ceea ce este o cheltuială „exasperant” de mare pentru bugetul Sectorului 3, în opinia consilierului.

„Hala Laminor nu este o investiție. Este o cheltuială constantă, continuă și exasperant de mare pentru bugetul Sectorului 3. Dacă s-a început cu 2 milioane punerea în siguranță a unei hale care putea să ne cadă în cap, pentru că a fost cumpărată pentru o datorie la buget, a ajuns să fie cea mai extravagantă cheltuială care există din toate administrațiile din România. Adică sunt peste 100 și ceva de milioane de euro, mai cheltuim, nu investim, alte zeci de milioane de euro”, a mai spus consilierul local.

Într-un articol publicat în 2023 pe site-ul Libertatea scria că Primăria Sectorului 3 urmează să investească un total de 133 de milioane de euro în Hala Laminor, unde au fost aduși inclusiv mai mulți palmieri.

HotNews a întrebat Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, care este planul complet pentru Hala Laminor, de ce consideră necesară transformarea acesteia și dacă este o nouă estimare referitoare la suma totală de investitii pe care le are în plan. Răspunsul va fi publicat după ce va fi transmis.

„În 35 de ani să recuperăm 70 de milioane din cele peste 100 și ceva”

Eugen Matei a spus că în realitate prin aceste lucrări autoritățile dau „la cheie privaților în continuare niște obiective acolo”.

„Facem un mall pe banii cetățenilor. Deci vă rog frumos, nu mai veniți cu investiții, sunt absolut cheltuieli. Iar 2 milioane de euro pe an, nu mai știu cât era contractul de concesiune, dar regularea de 35 de ani… În 35 de ani să recuperăm 70 de milioane din cele peste 100 și ceva de milioane de euro… Așa că în continuare o să fie o gaură neagră a Sectorului”, a declarat consilierul USR.

În replică, Alin Panait a spus că autoritățile pun la dispoziție doar „structura de rezistență” operatorilor economici: „Toate celelalte lucrări vor fi executate de cei care ocupă spațiile respective”.

Discuțiile din Consiliul Local al Sectorului 3 pe marginea acestui subiect pot fi urmărite de la minutul 2:23:50

Pe ce vor fi cheltuiți cei 30 de milioane de lei

Potrivit documentelor anexate la hotărârea votată de majoritatea consilierilor locali din Sectorul 3, cei 30 de milioane de lei vor fi cheltuiți pentru o serie de materiale.

Cea mai mare sumă, de 20 de milioane de lei, va merge pentru achiziția de „structură stâlpi B.A., Grinzi B.A., Planșeu B.A.”.

Alți bani merg către „confecții metalice”, „protecție antifoc” sau „beton armat”:

Pe ce vor fi cheltuiți cei 30 de milioane de lei. Sursa: anexă hotărâre Consiliul Local Sector 3

Construirea unui loc de parcare lângă Hala Laminor în București, la prețul unui apartament

Parcarea park&ride de la Laminor, estimată la 146 de milioane de euro, va fi construită de Primăria Sectorului 3 din București. Construcția pe 11 niveluri a primit, în mai anul acesta, votul consilierilor locali.

Prețul de construire a unui loc de parcare va fi de aproximativ 77.000 de euro, conform publicației locale Buletin de București.

Parcarea de aproximativ 146 de milioane de euro ar urma să aibă 11 niveluri: două subsoluri, parter şi opt etaje. În total ar urma să fie amenajate 1.895 de locuri.

În preţ intră şi spaţiile tehnice, dar şi „construcţii anexe, reţele interioare, accesuri/alei auto şi pietonale, racord la drumurile/aleile de acces, parcări, spaţii verzi, împrejmuire teren şi organizare de execuţie lucrări”, se arată în hotărârea din mai a Consiliului Local, citată de Buletin de București.

Parcarea ar putea să fie folosită de persoanele care vin de pe autostradă cu mașina, apoi ar lua transportul în comun pentru deplasarea în București. Construcția de lângă Hala Laminor urmează să fie amplasată pe şoseaua Dudeşti-Pantelimon, iar clădirea ar urma să aibă o amprentă la sol de peste 8000 de metri pătraţi.