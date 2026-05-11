Primăria Sectorului 4 a lansat un proiect de 1,6 miliarde lei pentru amenajarea spațiilor verzi. USR acuză o „licitație cu dedicație”

Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 4 de luni. Acordul-cadru este cuprins între 1,2 și 1,6 miliarde lei, are o durată de 4 ani și vizează întreținerea, amenajarea și extinderea spațiilor verzi din Sectorul 4.

Consilierii locali decid luni dacă aprobă caietul de sarcini pentru organizarea licitației pentru atribuirea acordului-cadru.

„Unul dintre principalele obiective ale administrației publice locale din Sectorul 4 al Municipiului București este susținerea unui mediu curat, menit să protejeze sănătatea cetățenilor prin asigurarea serviciului de întreținere a spațiilor verzi la cele mai înalte standarde de calitate”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Daniel Băluță.

Pentru întreținerea spațiilor verzi, Primăria Sectorului 4 a încheiat în noiembrie 2022 un acord-cadru, cu societatea la care Sectorul 4 este acționar – Totul verde SA. Acest acord-cadru expiră pe 27 noiembrie 2026.

„Încheierea unui nou acord cadru este necesar pentru asigurarea întreținerii permanente a spațiilor verzi, intervenția operativă în funcție de necesitățile identificate cât și menținerea unui standard corespunzător al domeniului public. Spațiile verzi administrate necesită efectuarea periodică a unor lucrări de întreținere pentru asigurarea unui aspect corespunzător, protejarea vegetației existente și menținerea condițiilor de igienă și siguranță publică”, se mai arată în referatul de aprobare.

Serviciile din acordul-cadru includ lucrări de tundere gazon, tundere gard viu, toaletare arbori și arbuști, întreținere mobilier urban, întreținere sistem de aspersie, întreținere locuri joacă, dar și achiziționarea mobilierului urban.

„Valoarea estimată a noului Acord-cadru va fi cuprinsa în intervalul 1.147.505.642,57 lei fără TVA si 1.625.632.993,64 lei fără TVA, ținând cont de creșterea constanta a prețurilor ca urmare a inflației sau a modificărilor legislative”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

USR acuză o „licitație cu dedicație”

Consilierii USR spun că nu vor vota proiectul, acuzând că acesta a fost făcut cu dedicație, în așa fel încât să câștige tot compania Primăriei – Totul Verde SA.

„Caietul de sarcini pregătit de Primăria Sectorului 4 pentru contractul de sute de milioane de euro destinat administrării domeniului public conține aproape 900 de servicii extrem de specifice, cerințe exacte privind utilajele deținute și chiar posibilitatea majorării valorii contractului cu încă 50% fără o nouă licitație, ceea ce ridică suspiciuni serioase privind o licitație cu dedicație pentru compania primăriei și mascarea unor achiziții directe din bani publici. USR va vota împotriva acestui contract”, a declarat pentru HotNews.ro Paul Ene, consilier local USR Sector 4.

Astfel, de la un acord-cadru de 300 de milioane de euro se poate ajunge la unul de 450 de milioane de euro, spune acesta.

Punctual, consilierii USR spun că le-a atras atenția mai multe cerințe specifice, care duc către Compania Totul Verde SA:

sunt 898 de servicii pe care un eventual operator ar trebui să le acopere: de la „demontat tablou electric” la „cosirea ierbii” sau „montare figurină 3D – brad cu înălțime între 7 și 12 m”.

se face referire exactă la tipul și numărul utilajelor pe care ofertantul trebuie să le dețină;

există un capitol privind conflictul de interese, dar nicio mențiune asupra faptului că primăria ar acorda un contract de 300 de milioane de euro unei companii pe care o controlează în proporție de 99%.

„USR va va sesiza ANAP și Curtea de Conturi pentru a verifica legalitatea procedurii, modul în care sunt stabilite condițiile de participare și riscul de prejudiciere a bugetului public”, a mai declarat Paul Ene.

Valoarea finală a acordului-cadru va fi stabilită prin procedura de licitație. Acordul-cadru permite Primăriei să ccumpere produse și servicii, în funcție de necesități, până la limita semnată, însă nu este obligatoriu să cumpere de toți banii. De exemplu, dacă valoarea acordului-cadru, pe 4 ani, este de 1,6 miliarde lei, poate cumpăra produse și servicii până la această sumă, însă poate cumpăra și mai puțin, până la 1 miliard, de exemplu.