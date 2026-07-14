Primark a deschis un nou magazin în România și are planuri pentru încă trei

Retailerul internaţional de modă Primark a anunțat marți că a deschis oficial cel de-al șaselea magazin din România, la trei ani după ce a intrat pe piața locală.

Este vorba despre primul magazin Primark din Sibiu, situat în Shopping City Sibiu. Compania vorbește despre o investiție de peste 8 milioane de euro pentru deschiderea acestuia.

Noul magazin are o suprafață de vânzare de peste 2.300 de metri pătrați, desfășurată pe un singur nivel, conform unui comunicat de presă transmis de Primark. Compania susține că, odată cu această deschidere, au fost create la nivel local peste 100 de noi locuri de muncă.

„Deschis în plin sezon al vacanțelor de vară, magazinul Primark Shopping City Sibiu aduce o gamă variată de produse: cele mai recente colecții în materie de modă, precum și produse esențiale de zi cu zi pentru femei, bărbați, copii, frumusețe și articole pentru casă, toate la prețurile accesibile caracteristice Primark”, afirmă reprezentanții companiei, în comunicat.

Deschiderea noului magazin a venit la doar o lună după intrarea Primark pe piața din Craiova.

Până la finalul anului 2026, compania spune că sunt planificate noi magazine la Iași și Bacău, precum și un al treilea magazin în București, la Sun Plaza, în anul financiar 2026-2027.

„Astfel, rețeaua Primark din România va ajunge la nouă magazine, poziționând țara drept una dintre piețele-cheie ale companiei în Europa Centrală și de Est”, mai afirmă repezentanții companiei.

În prezent, Primark operează șase magazine în țara noastră: două în București (AFI Cotroceni și ParkLake Shopping Centre) și câte unul în Iulius Mall Timișoara, VIVO! Cluj-Napoca, ElectroPutere Mall Craiova și, acum, Shopping City Sibiu.

Primark a fost fondat în Irlanda în 1969, azi fiind un retailer internațional de modă, cu peste 480 de magazine în 19 țări din Europa și SUA.

Magazin Primark, Foto: Murdock2013, Dreamstime.com