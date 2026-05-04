„Primarul Americii”, Rudy Giuliani, internat în spital în stare gravă. Reacția lui Trump

Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, a fost internat în spital și se află într-o „stare critică, dar stabilă”, a declarat purtătorul său de cuvânt, citat de Reuters.

Purtătorul de cuvânt, Ted Goodman, nu a oferit imediat mai multe detalii despre starea lui Giuliani sau despre cât timp este internat.

„Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viața sa cu o forță de neclintit, iar acum luptă cu aceeași forță. Vă rugăm să vă alăturați rugăciunilor noastre pentru primarul Americii, Rudy Giuliani”, a declarat Goodman.

Giuliani, în vârstă de 81 de ani, a fost apreciat pentru reacția sa la atacul Al-Qaeda din 11 septembrie 2001 asupra orașului New York, câștigându-și porecla de „primarul Americii”.

Giuliani a lucrat ca avocat pentru președintele Donald Trump în eforturile sale eșuate de a anula rezultatele alegerilor din 2020, efort care a dus la acuzații penale împotriva lui Giuliani în două state americane și la un proces de calomnie intentat de membrii comisiilor electorale. Giuliani a negat comiterea vreunei fapte ilicite în dosarele penale.

Trump, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, a scris că Giuliani este un „Adevărat Luptător” și cel mai bun primar din istoria orașului New York, adăugând că acesta a fost tratat nedrept de către democrați.

Giuliani a fost internat în spital anul trecut în urma unui accident de mașină în New Hampshire.