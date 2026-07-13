Primarul Berlinului se retrage din cursă din cauze unei partide de tenis. Un episod asemănător cu Adriean Videanu

Kai Wegner, primarul în funcție al Berlinului, și-a anunțat vineri retragerea din cursa pentru realegere în urma scandalului legat de faptul că a preferat să joace tenis în timp ce mare parte a orașului era afectat de o pană de curent în ianuarie, scrie The Guardian.

„Comunicarea a fost dezastruoasă… și credeți-mă, sunt mai supărat decât oricine altcineva în legătură cu asta”, a spus Wegner, referindu-se la întreruperea curentului electric provocată de un incendiu intenționat, care a lăsat în beznă aproximativ 45.000 de locuințe și peste 2.000 de întreprinderi timp de aproape o săptămână în ianuarie, în timpul unei perioade de frig extrem.

Wegner se afla sub presiune din partea partidului său, Creștin-Democrații (CDU) să-și retragă candidatura pentru alegerile din 20 septembrie.

În ianuarie, Wegner a declarat presei că a lucrat non-stop pentru a atenua impactul penei de curent, cea mai lungă de după cel de-al doilea război mondial. „Nu m-am plictisit și nici nu mi-am odihnit picioarele, ci am stat la telefon toată ziua încercând să coordonez și să obțin cât mai multe informații posibil”, a spus el, adăugând că „m-am încuiat, literalmente, în biroul de acasă”.

A încurcat zilele

Numai că ulterior, acesta s-a văzut nevoit să confirme o informație difuzată de postul public de televiziune RBB, potrivit căreia ar fi ieșit să joace tenis timp de o oră cu partenera sa, ministrul educației din Berlin, Katharina Günther-Wünsch, la doar câteva ore după începerea penei de curent.

Ulterior, el a recunoscut că alegerea cuvintelor sale fusese greșită. „Privind în urmă, ar fi trebuit să spun duminică ce am făcut sâmbătă”, a spus el. „Da, la un moment dat am spus: «Am nevoie de o scurtă pauză, trebuie să-mi limpezesc mintea», iar cel mai bun mod de a face asta pentru mine este prin sport”, a adăugat acesta.

O amintire cu Adriean Videanu

În urmă cu 16 ani, un alt primar de capitală era surprins într-un moment nepotrivit în timpul unui moment de criză. Tot în ianuarie se întâmpla.

În 2008, în timpul unei ninsori masive în București, primarul general de atunci, Adriean Videanu, a fost de negăsit o zi întreagă. Asta deși Videanu a declarat în timpul zilei că este în București, după cum a relatat presa.

Antena 3: Dumneavoastră aţi ieşit cu maşina pe străzile din Capitală?

Videanu: Sigur că da!

Antena 3: Şi cum ne puteţi descrie situaţia din Bucureşti?

Videanu: Destul de greu, foarte greu, foarte greu…

Antena 3: Cum v-aţi descurcat, eraţi la volan?

Videanu: Eu am şoferul meu…

Ulterior, acesta a fost nevoit să admită că fusese plecat din țară. Videanu ar fi fost plecat în Dubai. Acesta și-a continuat mandatul, dar nu a mai candidat pentru un altul. A devenit însă ministru al Economiei în Guvernul Boc.