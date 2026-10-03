Primarul care a spus că este „ținut prizonier în PSD”, criticat de liderul filialei din județ: „Există o limită”

Liderul PSD Buzău, Romeo Lungu, l-a criticat pe primarul social-democrat din municipiul reședință de județ, Constantin Toma, despre care a spus că „visează la proiecte de sute de milioane de euro” chiar dacă „realitatea din oraș este cea pe care o vedem cu toții”.

Romeo Lungu l-a acuzat pe primarul Buzăului că a ratat mai multe proiecte.

„Aproape 80 de milioane de euro pentru cele 30 de blocuri – finanțare pierdută. Aproape 2 milioane de euro pentru dotarea școlilor – bani pierduți. Proiectul bazinului de înot – pierdut. 25 de milioane de euro pentru Campusul Universitar – finanțarea prin PNRR – pierdută. Pentru Aqua Park am ajuns să împrumutăm aproximativ 14 milioane de euro. Și nici acesta nu este gata”, a scris președintele PSD Buzău, sâmbătă, pe Facebook.

El susține că unii buzoieni „aud de ani întregi că strada lor va fi asfaltată și continuă să aștepte”.

„Faceți aleile și parcările de care oamenii au nevoie în fiecare zi. Implicați-vă pentru ca, în 2026, să nu mai avem locuințe din municipiul Buzău fără acces la gaze. Ați desființat echipa de fotbal și echipa de handbal feminin. Două echipe care reprezentau Buzăul și în jurul cărora s-au strâns ani la rând suporteri și copii care visau să le calce pe urme”, a mai declarat Romeo Lungu.

Toma spusese că e „ținut prizonier în PSD”

Constantin Toma, un critic constant al conducerii centrale a PSD, a declarat în 26 septembrie că este „ținut prizonier” în partid.

„Deciziile luate de partid m-au făcut să fiu liber deja, chiar dacă sunt în momentul ăsta ţinut prizonier în cadrul PSD. Pentru că ultima dată am fost ales cu 67%, penultima dată cu 78%, cred că buzoienii sunt de partea mea, în sensul în care văd faptele şi nu vorbele”, a declarat edilul la RFI, citat de News.ro.

În 2 iunie, Constantin Toma anunța că a demisionat din cele două funcții de conducere pe care le mai ocupa în PSD, cea de președinte al Organizației Municipale PSD, respectiv cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD, reclamând „atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD”.