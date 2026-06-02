Constantin Toma își dă demisia din toate funcțiile de conducere din PSD. Primarul Buzăului lansează noi acuzații interne

Primarul orașului Buzău, social-democratul Constantin Toma, denunță „atitudinea ostilă” a conducerii locale a PSD față de el, spunând că nu se mai regăsește în posturile de conducere din care a demisionat.

„Dragi buzoieni, azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD”, a anunțat Constantin Toma, pe pagina sa de Facebook.

Primarul Buzăului spune că în ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, „o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar”.

„Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat”, menționează Constantin Toma.

„Sunt convins că e legat de critica mea”

În continuare, primarul Buzăului spune că „regretă pasul” pe care l-a făcut, „în condițiile în care Organizația Municipală PSD Buzău este una din cele mai performante la nivel național”.

„Sub conducerea mea, pentru prima dată în istoria locală, s-a obținut majoritatea PSD în Consiliul Local. În același timp, rezultatele obținute în plan administrativ au făcut să mă alegeți ca primar, iar la ultimele două rânduri de alegeri locale chiar cu 78%, respectiv 67%”, mai spune Toma.

Primarul Buzăului se declară convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD, este legată de critica sa „față de politica dusă de conducerea centrală a PSD”, despre care spune că „a pus țara într-o situație foarte dificilă”.

Constantin Toma, unul dintre cei mai vocali critici din PSD

Constantin Toma este primar al municipiului Buzău începând din anul 2016, fiind membru al PSD.

Toma s-a remarcat în ultima perioadă prin declarații vehemente la adresa conducerii propriului partid.

Recent, el a solicitat public demisia lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD, susținând că partidul se află „într-un mare pericol”.

„PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să își dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD”, a spus pe 28 mai Constantin Toma, la Digi24.

De partea cealaltă, Sorin Grindeanu a afirmat de mai multe ori că primarul Buzăului este „bolojenistul” din PSD.