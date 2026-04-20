Primarul care a venit de la aproape 500 de kilometri ca să-l susțină pe Bolojan, în Piața Victoriei: „Voi fi aici zi și noapte”

Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin (dreapta), în Piața Victoriei pentru a-l susține pe Ilie Bolojan FOTO Adelina Mărăcine/ HotNews

Primarul PNL din Rădăuți, Bogdan Loghin, a venit în Piața Victoriei, luni, în ziua în care PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic premierului Bolojan. A adus cu el o pancartă cu mesajul „Susțin Ilie Bolojan prim-ministru” și spune că este dispus să rămână „zi și noapte”, până când va avea „garanții” că premierul își va continua mandatul.

Edilul, aflat la al doilea mandat, spune că a ajuns în fața Guvernului luni la prânz, după ce inițial a vrut să vină încă de duminică seară, dar s-a răzgândit, ca să nu provoace „neplăceri”: „Am venit pe persoană fizică. Nu vreau să confisc nimic. Nu știu dacă va fi o manifestație mai mare diseară”.

Primarul a adus cu el în Piața Victoriei un banner cu mesajul: „Susțin efortul pentru reforma României / Susțin Ilie Bolojan prim-ministru”.

„Bolojan putea foarte bine să-și conserve popularitatea și nu avea nicio problemă”

„Am riscat totul din punct de vedere politic și l-am susținut tandem Nicușor Dan președinte – Ilie Bolojan prim-ministru. De ce? Pentru că, făcând parte din acest sistem politic, am văzut multe derapaje. Și, uitându-mă în urmă la ceea ce au lăsat acești doi oameni, am considerat că este singura șansă pentru România”, a declarat Bogdan Loghin, întrebat de HotNews de ce a ales să îl susțină astfel pe Bolojan.

Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin (dreapta), în Piața Victoriei, pentru a-l susține pe Ilie Bolojan FOTO Adelina Mărăcine/ HotNews

El adaugă că premierul a preluat guvernarea într-un moment dificil și că măsurile luate sunt necesare, chiar dacă provoacă tensiuni.

„Domnul Ilie Bolojan s-a pus la dispoziția statului român pentru a-l scoate din faliment cu toate cunoștințele lui. Putea foarte bine să-și conserve popularitatea și nu avea nicio problemă. Dar a venit într-un moment în care nimeni nu a vrut să preia dezastrul. Semnele au început să apară, bineînțeles cu destule tensiuni în societate (…)

Ați observat o contracție majoră din partea PSD, care era învățat să aibă probabil un prim-ministru marionetă și să facă tot ce vor ei, fluturând scorul din sondaje. Dar, în același timp, uită că 6,2 milioane de oameni au votat pe Nicușor Dan în tandem cu Ilie Bolojan”, a spus primarul.

El a făcut un apel „către cei afectați” de măsurile Guvernului Bolojan, spunând „să nu uite că altă soluție nu există”: „Așa cum a spus și premierul, dacă ar exista o variantă în care nici oamenii să nu fie afectați și țara să-și îndrepte situația economică, nimeni nu ar alege să facă rău populației”.

„Voi rămâne în Piață până la clarificarea situației”

Întrebat cât timp va rămâne în Piața Victoriei, edilul a afirmat că nu va pleca până când nu va avea o „clarificare” privind viitorul lui Bolojan:

„Voi fi până la capăt aici. Indiferent cum va fi, voi ține această pancartă până în momentul în care voi avea o informație concretă că domnul Bolojan va rămâne, într-o formă sau în alta, în guvern pentru a continua reforma dorită de 6,2 milioane de oameni”.

Bogdan Loghin este primar al municipiului Rădăuți din 2020 și se află la al doilea mandat. Potrivit rezultatelor oficiale publicate de presa locală, Bogdan Loghin a obținut la alegerile locale din 2024 un total de 5.492 de voturi (48,99%).

PSD decide azi dacă îi retrage sprijinul lui Bolojan

Aproximativ 5.000 de membri ai Partidul Social Democrat sunt așteptați să decidă luni, într-un referendum intern organizat începând cu ora 17:00, dacă partidul îi va retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Liderii PSD se așteaptă ca rezultatul să fie în favoarea retragerii sprijinului, pe fondul nemulțumirilor exprimate de primari și de membrii de partid, potrivit declarațiilor președintelui formațiunii, Sorin Grindeanu.

În timp ce social-democrații votează, PNL și USR urmează să organizeze ședințe de partid, de la orele 18:00 și 18:30, în contextul unei posibile reconfigurări politice.