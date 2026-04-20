VIDEO Nicușor Dan, anunț în ziua în care PSD decide dacă îl mai sprijină pe Bolojan: „Probabil că vom intra în turbulențe politice”

Pozițiile PSD și PNL sunt ireconciliabile, iar România va intra într-o perioadă de „turbulențe politice”, a anunțat președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă făcută luni la finalul unui eveniment la care a participat la Academia de Studii Economice. El a subliniat că va juca rolul de „mediator” în criza guvernamentală care va urma.

El a dat asigurări că, în ciuda crizei politice, partidele din actuala coaliție vor avea grijă să nu afecteze atragerea fondurilor din PNRR care au ca dată limită finalul lunii august.

„Probabil că vom intra în turbulențe politice. Însă, există consens pe PNRR, cele patru partide și minoritățile naționale au consens că toate legile și actele normative pentru PNRR să treacă pentru ca România să încaseze banii din PNRR”, a declarat Nicușor Dan.

El a refuzat să discute posibile scenarii după ce PSD va decide retragerea sprijinului politic și va cere demisia lui Ilie Bolojan.

„Vom avea câte runde de negocieri sunt necesare pentru a găsi o soluție stabilă”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl susține pe Ilie Bolojan, președintele a afirmat că vrea să-și mențină rolul de „mediator” pentru că există „tensiune socială”. El a refuzat și săptămâna trecută, într-un interviu pentru EuropaFM, să spună explicit dacă îl sprijină în continuare pe Ilie Bolojan.

„Să nu anticipăm, se vor întâmpla niște lucruri în seara asta. Cum am mai spus, există așteptări dintr-o parte sau alta, e o tensiune socială, eu încerc să îmi păstrez rolul de mediator, astfel încât să mă adresez și unei părți, și alteia”, a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Bolojan.

„Pozițiile sunt ireconciliabile”

Nicușor Dan a numit posibilitatea învestirii unui premier tehnocrat sau a unuia de la PSD drept „scenarii”. El nu a precizat nici dacă va accepta și va semna demisiile miniștrilor PSD, în caz că social-democrații recurg la această măsură.

„Există neînțelegeri politice în România, dar pe chestiunile importante și mai ales cele care vizează relația cu piețele financiare există consens”, a subliniat Nicușor Dan. „Îndemnul meu este la calm, echilibru, luciditate pentru toate părțile implicate pentru a ajunge la o soluție”, a completat el.

„În acest moment pe declarațiile publice, pozițiile sunt ireconciliabile. Tot timpul pasul 1 e ușor, pasul 2 e mai greu. Înțelegem care sunt nemulțumirile și de o parte și de alta. Întrebarea este dacă vom reuși să armonizăm niște așteptări”, a mai afirmat președintele.

Președintele a respins posibilitatea de a susține un viitor guvern din care să facă parte și AUR.

Declarațiile președintelui au avut loc cu cinci ore înainte ca aproximativ 5.000 de membri PSD să voteze dacă vor continua alături de Ilie Bolojan sau dacă îi retrag sprijinul politic. Liderii se așteaptă ca rezultatul să fie în mare parte pentru retragerea sprijinului, pentru că, după cum declară președintele partidului, Sorin Grindeanu, membrii PSD sunt nemulțumiți.