Primarul Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Datoriile uriașe ale societății

Primarul Ciprian Ciucu cere Consiliului de administrație a STB să solicite insolvența companiei de transport public, iar partidelor politice din Consiliul General să susțină măsura.

„În acest moment serviciul public de transport public nu mai este suportabil bugetar. În 2025, STB avea nevoie pentru funcționare, plata datoriilor și a penalităților – 5,6 miliarde lei, cât bugetul Bucureștiului. Insolvența este singura soluție”, a declarat Ciucu în cadrul unei conferințe de presă, luni.

„STB se află într-o situație financiară grea, aproape dezastruoasă. Datoria este încă o dată sau încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut PMB către STB. (…) Cât două bugete ale orașului Brașov ne costă STB-ul pe an”, a explicat Ciucu.

Primarul a precizat că STB-ul va trage în jos, după el, tot orașul și ar putea duce la incapacitatea de plată a Primăriei Capitalei, dacă nu se cere insolvența.

1,5 miliarde lei datorii la ANAF

Primarul spune că s-a ajuns aici din patru motive.

„Prima cauză este că la nivelul anului 2020 nu s-au mai plătit contribuțiile angajaților către ANAF. În 2019, s-au înființat niște companii municipale și a fost nevoie să fie capitalizate cele 22 de companii, s-au luat bani de la STB. Deci prima cauză este neplata contribuțiilor angajaților către ANAF, peste un miliard de lei, care au început să producă penalități. A doua cauză este impostura, politizarea și neîndeplinirea funcției pentru care a fost înființat ADITPBI. A treia cauză este management defectuos, în special din cauza politizării, neorientării pe eficiență la nivelul STB. Și am mai adăugat eu frica de sindicat pentru a lua măsurile corecte pentru STB”, a explicat Ciucu.

Primarul spune că STB a acumulat la ANAF datorii de 1,5 miliarde lei, dintre care 400 milioane lei penalități.

Penalități de 1 miliard după o licitație anulată

Tot la capitolul datorii, primarul a amintit și de licitația pentru achiziția a 40 de tramvaie de 18 metri, derulată în perioada 2019 – 2020 de STB, al cărei câștigător a fost desemnat VFU Pașcani, deținută de Grup Feroviar Român și Gruia Stoica.

Contractul însă nu a mai fost semnat după ce Nicușor Dan a venit la conducerea Primăriei Capitalei. Nicușor Dan a trimis Corpul de control și a descoperit că tramvaiele urmau să fie produse de o companie din Rusia, că prețurile erau „umflate” și a sesizat DNA în acest caz. La finalul lunii decembrie 2020, STB a anunțat că anulează licitația. Compania însă s-a adresat instanței și a obținut câștig de cauză.

Primarul Ciprian Ciucu spune că VFU Pașcani a obținut deja daunele de 27 milioane lei în instanță și mai este un litigiu în curs pentru încă 1 miliard de lei, STB fiind obligată să plătească penalități de 0,5% pe zi.

„Cu VFU Pașcani, de la 1 contract de 305 milioane lei, am ajuns la penalități de 1 miliard de lei, deci penalitățile potențiale sunt de 3 ori valoarea contractului. Avem un dosar 2023-2024 și o decizie definitivă a instanței cu o datorie, doar pe penalități de 27 milioane lei, că nu s-a încheiat contractul, dar mai avem o decizie care nu definitivă, care aplică penalități de 0,5% din valoarea contractului/zi, care ar putea să ne bage în faliment. Sunt 593 de zile de atunci până acum. Mâine poate să vină și să ceară executarea STB de 1 miliard de lei”, a explicat Ciucu.

90% din transportul din Ilfov, plătit de bucureșteni

Primarul mai acuză faptul că Primăria Capitalei plătește 90% din transportul din Ilfov, în baza unei decizii luate de administrația Firea și acuză ADI TPBI că ar fi aprobat cheltuieli nejustificate la STB.

„Ce face ADI TPBI? (…) Decide pe unde se învârte roata. Adică decide traseele. Decide cât de mult transportul public se duce în Ilfov și decide cât de mult companiile din Ilfov intră în București. Și decide cât costă pe unde se învârte roata, în baza contractului de delegare. Adică ADI TPBI decide care este costul pe kilometru. Deci nu se plătește pe câți oameni folosesc transportul în comun, ci se folosește acest calcul pe kilometru”, a declarat Ciucu.

Primarul spune că au fost aprobate și tot felul de cheltuieli nejustificate „contracte adiacente care nu au legătură cu învârtitul roții, mobilierul, studioul de televiziune, marketingul”.

Ciucu spune că Primăria Capitalei plătește circa 230 de milioane de lei/an pentru transportul public din Ilfov, ca autobuzele STB să circule în Ilfov.

Primarul a mai acuzat că traseele nu au fost optimizate, astfel că se suprapune metroul cu tramvaiul și autobuzul, iar autobuzele care vin din Ilfov ar putea să lase călătorii la prima stație de transport public de mare capacitate din București, nu să meargă până în Dorobanți, la Perla.

Primarul spune că atunci când a cerut acest lucru, o localitate din Ilfov a atacat hotărârea în instanță și a obținut câștig de cauză.

Doar 17-19% din costurile STB, acoperite din bilete

Primarul a acuzat și managementul defectuos de la STB, menționând că din circa 10.000 de angajați doar jumătate sunt șoferi și vatmani, restul fiind personal de suport. Edilul spune că din 2018 până în 2025 cheltuielile de exploatare aproape s-au dublat, transportul fiind extins mult în Ilfov, dar și din Ilfov în București.

„Tarifele pentru călători acoperă aproximativ 17-19% din costuri. Spre comparație, în Varșovia se acoperă 30%, iar în Paris 37%. La nivel național, STB operează cel mai ineficient serviciu de transport public, costul mediu ponderat pe kilometru fiind de 16,69 lei, mult peste alte orașe care și ele au flote mixte. Avem costul cu 25-27% mai mare față de Cluj- Napoca, raportat la kilometru. Din 2018 până în 2025, cheltuielile de exploatare a STB au crescut de la 1 miliard, aproximativ, la 1,8 miliarde”, spune Ciucu.

La aceste cheltuieli se adaugă și cotizația pe care Primăria o plătește către ADI TPBI – 20 milioane lei/an, spune Ciucu.

„STB s-a aflat în insolvență de 5 ani”

Primarul general spune că în aceste condiții singura soluție este insolvența, pentru ca STB să evite direct falimentul.

„Singura soluție pe care eu o văd să nu mai crească penalitățile, să nu se mai acumuleze penalitățile, oricum nu avem de unde să plătim acești bani, este insolvență. Insolvența presupune o perioadă de 2-3 ani, în care, în baza unui plan de măsuri a unui administrator special, să se ia deciziile corecte. STB s-a aflat în insolvență de 5 ani. Până acum trebuia de multe ori declarată insolvența”, spune Ciucu.

Primarul spune că după declararea insolvenței o parte dintre datorii ar putea fi șterse, iar contracte păguboase, denunțate.