Primarul Ciucu anunță ce amenzi s-au dat pentru modul în care au fost deszăpezite arterele de circulație din Capitală. Sancțiuni aplicate în toate sectoarele, cele mai multe în 3 și 4

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că, în urma verificării modului în care operatorii de salubritate și-au desfășurat activitatea de deszăpezire în cele șase sectoare, polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră de circulație unde au constatat nereguli.

„Am dispus Politiei Locale a Municipiului București să verifice modul în care și-au desfășurat activitatea de deszăpezire operatorii de salubritate ai Sectoarelor”, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook, precizând că polițiștii locali au aplicat amenzi de câte 5.000 de lei pentru fiecare arteră unde au constatat nerespectarea regulamentului privind obligațiile efectuării serviciului de iarnă.

Astfel, potrivit primarului, s-au aplicat următoarele sancțiuni:

Sectorul 1 – 12 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 60.000 lei;

Sectorul 2 – 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 55.000 lei;

Sectorul 3 – 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 95.000 lei;

Sectorul 4 – 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 95.000 lei;

Sectorul 5 – 13 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 65.000 lei;

Sectorul 6 – 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni – cuantum total 55.000 lei.

Avertisment și cu privire la apa provenită de la topirea zăpezii

Ciprian Ciucu reamintește că Primăria Capitalei nu are competențe și nu are contracte cu operatorii de salubrizare din București, această sarcină revenind exclusiv în competența Sectoarelor.

„PMB are în schimb atribuții de control, pe care le-am exercitat. Astfel, sesizările pe care le primim sunt direcționate Sectoarelor, PMB verificând ulterior rezolvarea acestora”, explică el.

Primarul general al Capitalei subliniază totodată că „primarii de sector trebuie să se asigure prin serviciile de salubrizare că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să se asigure că acestea nu sunt înfundate”.

Potrivit edilului, Poliția Locală București va continua să verifice modul în care operatorii de salubritate și Sectoarele își fac treaba.

Operatorii de salubrizare ar fi raportat mai multe utilaje în teren decât au fost în realitate

În urmă cu o zi, în contextul în care Capitala a fost vizată de avertizări cod roșu și portocaliu de ninsori abundente, primarul general Ciprian Ciucu afirma că operatorii de salubrizare de la sectoare „se pare că au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate”, Poliţia Locală făcând verificări şi, „dacă se confirmă, vor trebui să fie amendaţi”.

„Primăria Capitalei nu are operatori de salubrizare, doar sectoarele au. PMB are rol de coordonare şi monitorizare. Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren şi mai mulţi oameni decât au fost în realitate. Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti continuă cercetările şi, dacă se confirmă, vor trebui să fie amendaţi. Ce trebuie să ştiţi e că principala responsabilitate a deszăpezirii o au primarii de sector. Şi ei înşişi trebuie să facă controale, să verifice dacă operatorii de salubrizare au suficiente utilaje în bază”, a spus Ciprian Ciucu, potrivit unui comunicat.

El a punctat că Societatea de Transport Bucureşti (STB) a avut o problemă cu troleibuzele şi tramvaiele, la partea electrică, deoarece operatorii de salubrizare de la sectoare nu au eliberat suficient prima bandă, iar troleibuzele nu au avut acces la alimentare.

„Tramvaiele au avut probleme pentru că nu s-au deszăpezit corect intersecţiile. Din acest motiv m-am dus dimineaţă la Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, de aceea am chemat reprezentanţii sectoarelor, tocmai pentru a-i pune pe salubrişti împreună cu STB pentru a rezolva fiecare situaţie în parte. Acum se circulă în condiţii de iarnă, dar lucrurile încep să intre în normal”, a adăugat primarul general al Capitalei.