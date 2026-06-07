Primarul din New York, Zohran Mamdani, are un pronostic surprinzător privind câştigătoarea Cupei Mondiale

Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, un pasionat al fotbalului, şi-a oferit pronosticul pentru Cupa Mondială, care va începe curând pe continentul nord-american (11 iunie – 19 iulie 2026). El crede că Marocul va deveni prima naţiune africană care câştigă Cupa Mondială, după o finală cu Franţa.

Primarul Zohran Mamdani recunoaşte, într-un interviu pentru The Guardian, că nu urmăreşte fotbalul zilnic, dar rămâne un pasionat fervent al jocului cu balonul rotund, un profil relativ rar în sfera politică americană, care este mai orientată spre fotbalul american, baschet sau baseball, relatează News.ro.

El este susţinător declarat al echipei Arsenal, recent încoronată campioană a Angliei după o aşteptare de 22 de ani. În ultimele luni, Mamdani a participat în mod special la rugăciunea de Eid al-Adha din Bronx, purtând o kurta în culorile clubului londonez, iar la începutul anului a organizat o seară dedicată finalei Cupei Africii pe Naţiuni într-un tribunal municipal.

Dincolo de o simplă predicţie, proiecţia lui Zohran Mamdani rezonează cu una dintre cele mai mari ambiţii ale fotbalului african. Dacă Marocul va ridica trofeul Cupei Mondiale în 2026, ar deveni prima naţiune africană din istorie care câştigă titlul. Şi mai important, Leii din Atlas ar fi, de asemenea, primii reprezentanţi ai continentului care vor ajunge în finala Cupei Mondiale.