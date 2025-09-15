Primarul din „Ținutul dronelor”, unde au căzut până acum mai multe resturi din aparatele rușilor, citează din lege. „Mai stăm la discuții?”

imagine ilustrativă cu un atac rusesc asupra portului Ismail, de lângă granița României cu Ucraina, ianuarie 2025 Foto: Profimedia

„Legea spune clar: a intrat, doboar-o”, afirmă Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi, aflată la 300 de metri de Portul Ismail, una dintre țintele bombardate de ruși în Ucraina. La Cetalchioi a căzut una dintre primele drone rusești care a ajuns în România.

Sâmbătă seară, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, aceasta fiind interceptată de Forțele Aeriene, care au ridicat de la sol două avioane F-16, plus două avioane Eurofighter Typoon. Totuși, drona nu a fost doborâtă, fapt care a stârnit dezbateri în spațiul public.

„Din fericire, ea a fost de la Chilia și n-a ajuns la noi. Aproape de fiecare dată când este un incident cu drone, ele trec și pe la noi. Că vin mai acolo, că vin pe Dunăre, că vin puțin, că vin la limită… Distanța care ne desparte de Ucraina e mică”, a spus pentru HotNews primarul din Ceatalchioi, Tudor Cernega.

Primarul spune că la el în comunitate frecvența alarmelor și dronelor a creat obișnuință, dar nu a diminuat teama. „Asta e, ne-am cam obișnuit cu ele pe acolo, să vină alarma, să bubuie”, spune acesta. A existat și un caz cu o familie care și-a vândut proprietatea și s-a mutat, de frica bomboardamentelor.

Primarul se simte sprijinit de autorități

Primarul din Ceatalchioi, Tudor Cernegă. FOTO: Adi Iacob / HotNews

Edilul spune că, în ultima vreme, exploziile se resimt mai puternic pe malul românesc. Tocmai de aceea, crede acesta, armata ar fi trebuit să dărâme drona de sâmbătă, pentru a descuraja orice fel de încercare venită de la ruși.

„Trebuiau date jos, că altfel rușii o iau ca și cum ne-ar fi frică nouă să reacționăm. Degeaba ridici avioanele dacă tu n-o dai jos, din moment ce a intrat îns spațiul aerian”, spune primarul.

Legat de sprijinul autorităților centrale, acesta spune că lucrurile s-au schimbat în bine de la începutul conflictului și până acum: „Dacă la început am spus că suntem abandonați, numărul incidentelor a scăzut de când se monitorizează. Avem o unitate care se ocupă cu asta”

Localnic: „Categoric nu, nu suntem protejați”

Florin Bibica locuiește în Tulcea și lucrează în cadrul Primăriei Ceatalchioi. Și el este de părere că drona trebuia doborâtă de autoritățile române.

„Dacă drona a pătruns pe teritoriul României, o dai jos. Polonia a reacționat vehement, iar România a stat cu mâinile în sân. Categoric nu, nu suntem protejați. Prima dronă ajunsă pe teritoriul României a căzut la 300 de metri de o casă. O altă dronă, la 200 de metri de localitatea Pătlăgeanca, care este la cinci kilometri pe linie dreaptă de granița României. Ce pot face autoritățile? Să monitorizeze eficient aceste drone, plus intervenția eficientă. Repet, dacă a pătruns, din punctul meu de vedere, trebuie doborâtă”.

Acesta povestește că era acasă atunci când a primit mesajul RO-Alert, iar, spre deosebire de alte ocazii, drona a pătruns seara, nu după miezul nopții, cum se întâmplă de obicei.

„De obicei, atacurile rusești la adresa Ucrainei au fost pe timp de noapte, după 12 noapte, Toată zona a primit mesajul RO-Alert și toată lumea a fost îngrijorată. E drept, pentru unii a devenit spectacol pirotehnic. Stau pe balcon și se uită cum bubuie dronele ucrainene. La Ceatalchioi eu simt pulsul colegilor mei. Ei deja s-au obișnuit cu aspectul ăsta, dacă la primele atacuri au fost nevoiți să iau calmante, să iau pastile pentru a se liniști, pentru că intrau în atacuri de panică, acum sunt previzibile”, a explicat Florin Bibica.