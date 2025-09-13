BREAKING! O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României în zona Deltei. Două avioane F-16, în misiune de interceptare / Mesaj trimis prin RO-Alert

O dronă rusească a pătrun în spațiul aerian al României, sâmbătă după amiază, în cadrul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autorităţile au emis sâmbătă după-amiază un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populația locală este informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească în următoarele 90 de minute în zone sigure.

19:23

„2 aeronave de luptă F 16 din Baza 86 Aeriana Fetesti au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunare”, transmite MApN.

„La ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o pănă la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, cand a dispărut de pe radar”, potrivit MApN.

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, mai transmite ministerul.

19:12

O dronă rusească a violat spațiul aerian al României, în zona Chilia Veche, conform surselor HotNews. Anterior, informația a fost furnizată de jurnalistul Mircea Barbu.

„E misiune în curs”, au spus surse din MApN pentru HotNews.

După lămurirea exactă a situației, MApN va oferi cel mai probabil detalii într-un comunicat de presă.

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Aceștia țin să sublinieze că „teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse”.

„Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai afirmat reprezentanţii ISU Tulcea.