Primarul New York-ului îl numește pe Netanyahu „criminal de război” și cere SUA să-l aresteze. Ce șanse sunt ca acest lucru să se întâmple

Președintele Donald Trump a declarat luni că liderul israelian nu va fi arestat în Statele Unite „în niciun fel, sub nicio formă”, scriu Reuters și New York Times.

Primarul New York-ului Zohran Mamdani a cerut guvernului federal să pună în aplicare un mandat internațional de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, despre care a spus că este un „criminal de război” și „arhitectul unui genocid îngrozitor împotriva poporului palestinian”.

Mamdani a declarat că departamentul juridic al primăriei a analizat dacă Departamentul de Poliție din New York ar putea să-l aresteze pe prim-ministrul israelian în timpul vizitei acestuia în oraș, care ar putea avea loc în septembrie, concluzionând că nu dispune de „autoritate juridică independentă” pentru a face acest lucru.

Anunțul primarului a venit la câteva zile după ce, săptămâna trecută, el a declaratpentru New York Times că a purtat „discuții active” cu avocații orașului cu privire la executarea unui mandat emis împotriva domnului Netanyahu în 2024 de către Curtea Penală Internațională.

Marți, Mamdani a subliniat că acele discuții au determinat administrația sa să concluzioneze că „nu are autoritatea juridică independentă de a executa acest mandat”.

„Benjamin Netanyahu nu este binevenit în New York”

Declarația a fost făcută printr-un clip video, în care Mamdani le-a spus newyorkezilor că prim-ministrul Israelului nu are ce căuta în New York.

„Benjamin Netanyahu nu este binevenit în New York, la fel ca orice alt criminal de război aflat în libertate”, a declarat Mamdani.

„Deși nu putem pune capăt genocidului pe cont propriu, putem decide dacă tăcerea noastră va deveni o altă armă și putem analiza fiecare mijloc de care dispunem pentru a apăra umanitatea și demnitatea tuturor oamenilor”, a spus el.

Anunțul lui Trump

Eventuala arestare a lui Netanyahu, în cazul în care acesta chiar ajunge la New York, nu pare probabilă, scrie New York Times.

Președintele Trump a declarat luni că liderul israelian nu va fi arestat în Statele Unite „în niciun fel, sub nicio formă”.

Iar Statele Unite nu sunt membre ale Curții Penale Internaționale, ceea ce diminuează impactul mandatului emis de această instanță.

Marți seara, ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Danny Danon, a criticat lesajul lui Mamdani într-o declarație publicată online.

„Ajunge cu calomniile sângeroase”, a spus Danon. „Ați fost ales pentru a servi newyorkezii, nu pentru propaganda Hamas. Faceți-vă treaba!”, a spus oficialul.

Criticile biroului lui Netanyahu

Mamdani declarase în timpul campaniei sale pentru primărie că va ordona Departamentului de Poliție să-l aresteze pe Netanyahu dacă acesta va veni la New York.

Însă capacitatea legală a primarului de a ordona o astfel de măsură a fost de la bun început sub semnul întrebării.

După ce a discutat această posibilitate cu revista „The Magazine” săptămâna trecută, Mamdani a fost criticat de biroul lui Netanyahu, care a afirmat că acesta „ar trebui să se concentreze pe repararea pagubelor pe care politicile sale le-au cauzat orașului New York”.

„Mamdani pare interesat să distragă atenția publicului de la propriile sale nebunii și să-l atace pe liderul statului evreu și al singurei democrații din Orientul Mijlociu”, a declarat duminică biroul prim-ministrului într-un comunicat.

Mandate de arestare emise de CPI

Curtea internațională a emis mandate de arestare pe numele lui Netanyahu și al fostului său ministru al apărării, Yoav Gallant, în 2024, sub acuzația de crime de război și crime împotriva umanității în Gaza, unde peste 70.000 de persoane au fost ucise în războiul început după atacul terorist din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

Mandatele CPI îi acuză atât pe Netanyahu, cât și pe Gallant că au „privat în mod intenționat și conștient” populația din Gaza de alimente, apă, combustibil și medicamente, acuzații pe care atât Netanyahu, cât și Gallant le-au negat.

Curtea a emis, de asemenea, un mandat de arestare pe numele șefului militar al Hamas, Muhammad Deif, pentru crime împotriva umanității, dar Israelul a declarat că l-a ucis pe Deif într-un atac aerian înainte ca mandatul să poată fi emis.

Israelul, tot mai nepopular în SUA

Comportamentul Israelului în timpul războiului din Gaza a fost calificat drept genocid de către organizații israeliene și internaționale pentru drepturile omului, precum și de către două comisii distincte ale Organizației Națiunilor Unite.

Israelul a respins aceste concluzii, iar biroul lui Netanyahu a declarat duminică că „Israelul a luat măsuri fără precedent în timp de război pentru a reduce la minimum prejudiciile aduse civililor în timp ce se confrunta cu Hamas”.

Însă acțiunile Israelului în Gaza l-au izolat pe scena mondială și din ce în ce mai nepopular în Statele Unite, scrie New York Times.

Potrivit Pew Research Center, sondajele arată că o majoritate a americanilor are acum o părere negativă despre Israel, inclusiv majoritatea adulților cu vârsta sub 50 de ani din ambele partide politice. În rândul democraților și al independenților cu simpatii democrate, acest procentaj urcă la 80%.