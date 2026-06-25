Primarul oraşului Tismana, reţinut. Faptele de care este acuzat

Narcis Petre Remetea, primarul oraşului Tismana din județul Gorj, a fost reţinut, joi, într-un dosar penal privind favorizarea făptuitorului şi mărturie mincinoasă, potrivit unor surse judiciare citate de agenția Agerpres.

Conform Inspectoratului de Poliţie Gorj, poliţiştii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Gorj au continuat, joi, cercetările într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de favorizarea făptuitorului şi mărturie mincinoasă.

„Din cercetările efectuate a reieşit faptul că un bărbat de 49 de ani, din oraşul Tismana, audiat într-o cauză penală aflată pe rolul instanţei de judecată, ar fi făcut declaraţii diferite faţă de cele oferite anterior în faza de urmărire penală, împrejurare care ar fi influenţat soluţionarea cauzei”.

„De asemenea, în acelaşi dosar, un alt bărbat este cercetat pentru că ar fi făcut afirmaţii necorespunzătoare adevărului în faţa instanţei de judecată, în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a unei persoane cercetate”.

„În urma administrării probatoriului, faţă de bărbatul de 49 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

Potrivit surselor judiciare citate de Agerpres, dar și presei locale, este vorba de primarul Narcis Petre Remetea (PSD).

Acesta urmează să fie prezentat unităţii de parchet competente cu propuneri procedurale, a explicat IPJ Gorj.