Interzicerea Oradea Pride a ajuns la Paris. Mesajul primarului capitalei franceze / Critici și de la Budapesta

Primarul capitalei franceze și cel al capitalei ungare au criticat decizia autorităților locale din Oradea de a nu autoriza manifestația comunității LGBTIQ+, față de care și-au exprimat solidaritatea.

Primarul Parisului, Emmanuel Gregoire, a declarat că „interzicerea Oradea Pride este inacceptabilă”.

„Niciun oraș european nu trebuie să fie nevoit să-și justifice dreptul de a exista și de a manifesta cu demnitate. Împreună cu Orașul Paris, țin să îmi exprim pe deplin susținerea față de comunitatea LGBT+ din România”, a scris edilul francez, vineri, într-o postare în limba franceză pe platforma X.

L'interdiction de la Pride d'Oradea est inacceptable.



Aucune ville européenne ne doit avoir à justifier le droit d'exister et de manifester dans la dignité.



Avec la Ville de Paris, je tiens à exprimer pleinement mon soutien à la communauté LGBT+ roumaine. — Emmanuel Grégoire (@egregoire) July 24, 2026

O reacție a avut și Gergely Karacsony, primarul capitalei ungare, care a declarat că „Budapesta este solidară cu organizatorii, ARK Oradea și Accept România, și cu participanții Oradea Pride”.

„Libertatea de întrunire pașnică și demnitatea egală a fiecărei persoane sunt valori europene fundamentale care trebuie protejate peste tot”, a adăugat edilul ungar în postarea sa de pe platforma X.

Budapest stands in solidarity with the organizers @ARKOradea and @acceptromania and participants of #OradeaPride.



The freedom of peaceful assembly and the equal dignity of every person are fundamental European values that must be protected everywhere. 🏳️‍🌈🇪🇺 — Gergely Karácsony (@bpkaracsonyg) July 24, 2026

Explicațiile oferite de Primăria Oradea

Purtătorul de cuvânt al municipalității, Octavian Haragoș, a susținut miercuri că decizia „de neavizare” a marșului Oradea Pride în condițiile în care traseele propuse de organizatori „sunt indisponibile” în acest weekend.

„S-a dat o decizie de neavizare a evenimentului. Toate cele 115 trasee propuse de către Asociația Ark Oradea sunt concentrate pe zona centrală din municipiu, parcuri, Piața Unirii, Piața Ferdinand. Aceste trasee sunt indisponibile, întrucât se intersectează cu alte evenimente avizate sau sunt afectate de lucrări edilitar gospodărești de amploare”, a spus reprezentantul instituției, Octavian Haragoș, pentru eBihoreanul.

Asociația ARK Oradea a anunțat încă din 25 iunie că a depus notificarea pentru Marșul Pride în „primul moment legal posibil”, propunând peste 100 de trasee. Organizatorii susțin că au vrut să elimine din start argumentele administrative invocate de Primărie în anii precedenți, precum și că variantele includ atât zone centrale, cât și străzi mai mici din apropierea centrului, evitând porțiunile unde circulația pietonală este blocată de lucrări.

Decizia Primăriei Oradea vine după refuzurile similare din ultimii ani.

Organizatorii spun că Oradea Pride va avea loc oricum

ARK Oradea și Accept „au condamnat decizia Primăriei Municipiului Oradea” și au spus că marșul dedicat comunității LGBTIQ+ se va desfășura în 25 iulie „în ciuda răspunsului primit” din partea autorităților locale.

„Primăria Oradea invocă în scris «bunele moravuri» ca fiind principalul motiv de interzicere a Marșului nostru, a dreptului nostru la liberă întrunire. Acest argument confirmă homofobia instituționalizată și discriminarea directă față de comunitatea noastră, față de persoanele LGBTQIA+ din Oradea, de familiile și prietenii lor, și față de toți cetățenii care susțin democrația și statul de drept prin participarea la protestul nostru”, au declarat cele două organizații.