Primăria Oradea a interzis din nou marșul Pride, programat sâmbătă. Organizatorii acuză „homofobie instituțională” și anunță că evenimentul va avea loc

Purtătorul de cuvânt al primăriei Oradea a declarat miercuri pentru publicația locală eBihoreanul că autoritățile „au dat o decizie de neavizare a evenimentului” pentru drepturile comunității LGBTIQ+. Organizatorii au reacționat într-un comunicat, anunțând că marșul va avea loc sâmbătă 25 iulie, așa cum a fost programat.

Autoritățile locale din Oradea au anunțat neavizarea marșului Pride, al comunității LGBTIQ+, care ar trebui să aibă loc sâmbătă, pe 25 iulie.

Decizia primăriei Oradea vine după refuzurile similare din ultimii ani.

„S-a dat o decizie de neavizare a evenimentului. Toate cele 115 trasee propuse de către Asociația Ark Oradea sunt concentrate pe zona centrală din municipiu, parcuri, Piața Unirii, Piața Ferdinand. Aceste trasee sunt indisponibile, întrucât se intersectează cu alte evenimente avizate sau sunt afectate de lucrări edilitar gospodărești de amploare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Oradea, Octavian Haragoș, pentru eBihoreanul.

Asociația ARK Oradea a anunțat încă din 25 iunie că a depus notificarea pentru Marșul Pride în „primul moment legal posibil”, propunând peste 100 de trasee. Organizatorii au explicat că au vrut să elimine din start argumentele administrative invocate de Primărie în anii precedenți.

Variantele includ atât zone centrale, cât și străzi mai mici din apropierea centrului, evitând porțiunile unde circulația pietonală este blocată de lucrări.

Promisiunea organizatorilor

Asociațiile ARK ORADEA și ACCEPT „au condamnat decizia Primăriei Municipiului Oradea”.

„Prin Dispoziția de neavizare semnată de primarul Florin Birta, administrația locală continuă o practică prin care comunității LGBTQIA+ din Oradea îi este refuzat, an de an, dreptul fundamental la întrunire pașnică”, au spus cele două organizații.

„Primăria Oradea invocă în scris „bunele moravuri” ca fiind principalul motiv de interzicere a Marșului nostru, a dreptului nostru la liberă întrunire. Acest argument confirmă homofobia instituționalizată și discriminarea directă față de comunitatea noastră, față de persoanele LGBTQIA+ din Oradea, de familiile și prietenii lor, și față de toți cetățenii care susțin democrația și statul de drept prin participarea la protestul nostru”, au continuat cele două organizații.

„Este rușinos pentru primarul Florin Birta să invoce astfel de argumente care erau folosite în dezbaterea de acum 25 de ani de cei care susțineau menținerea pedepselor penale față de persoanele LGBTQIA+”, a mai precizat comunicatul.

„În ciuda răspunsului primit, Marșul Oradea Pride va avea loc în data de 25 iulie, ora 16:00, cu adunarea în fața Primăriei Municipiului Oradea. În semn de solidaritate și preocupare față de situația din Oradea, reprezentanți ai nouă misiuni diplomatice acreditate în România, precum și reprezentanți ai Instituției Avocatului Poporului, vor fi prezenți la Oradea pentru a urmări desfășurarea evenimentelor”, au mai spus cele două organizații.

Presiune externă

Autoritățile din Oradea au fost în ultimele zile ținta criticilor externe. Reprezentanții Consiliului Europei s-au declarat îngrijorați de posibilitatea ca marșul Pride să fie interzis.

„Sunt îngrijorat de informațiile potrivit cărora Marșul Pride din Oradea din 2026 va fi din nou împiedicat în România. Libertatea de întrunire este un drept al tuturor. Autoritățile ar trebui să colaboreze cu organizatorii, să asigure un traseu sigur și adecvat și să protejeze participanții”, a precizat un mesaj postat pe pagina de Facebook a Comisarului pentru Drepturile Omului.

Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, adunarea politică care reprezintă administrațiile locale și regionale din cele 46 de state membre, a cerut de asemenea autorităților locale din Oradea să permită organizarea în siguranță a Marșului Pride.

Verzii europeni și partidul SENS România s-au alăturat de asemenea apelurilor.

„Timp de patru ani consecutivi, organizatorii, organizația locală LGBTQIA+ Ark Oradea, au fost împiedicați să organizeze un marș Pride în oraș”, a spus un comunicat semnat de Verzii Europeni și de partidul SENS România.

„Interzicerea marșului Pride nu numai că încalcă o multitudine de legi, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, dar este și un semn al regresului democratic care nu are ce căuta în Uniunea noastră”, a declarat Kim van Sparrentak, europarlamentară din grupul Verzilor/EFA și copreședintă a Intergrupului LGBTI din Parlamentul European.

Momente tensionate în 2025

Anii trecuți, organizatorii s-au lovit de asemenea de refuzurile primăriei.

În 2025, Primăria Oradea a respins toate cele 11 trasee propuse, susținând că șapte dintre ele traversau zone afectate de lucrări edilitare, iar celelalte patru se suprapuneau cu locuri pentru care fuseseră deja aprobate alte evenimente.

În perioada respectivă, mai multe spații publice din oraș fuseseră rezervate pentru zece adunări organizate de episcopii, biserici, comunități religioase și asociații filantropice.

Solicitările acestora fuseseră depuse în bloc pe 27 iunie și aprobate pe 2 iulie, a scris Bihoreanul.

În ciuda refuzului, sute de persoane au participat în vara anului trecut la primul marș Pride desfășurat efectiv pe străzile orașului, sub forma unui protest neautorizat.

Manifestanții nu au fost lăsați de jandarmi să parcurgă traseul central propus, iar pe strada Aurel Lazăr s-au produs tensiuni. Ulterior, Jandarmeria Bihor a anunțat amenzi în valoare totală de 19.800 de lei.

Apel de la peste 120 de organizații civile

Zilele trecute, peste 120 de organizații ale societății civile din 30 de țări au semnat de asemenea un apel public prin care solicită autorităților locale din Oradea să respecte libertatea de întrunire și să asigure desfășurarea în siguranță a Marșului Oradea Pride.

La apelul lansat către oficialii din Oradea s-au raliat organizații internaționale precum ILGA Europe, EPOA (European Pride Organisers Association), IGLYO, OII Europe – Organisation Intersex International Europe, Council for Global Equality, TGEU sau Forbidden Colours, alături de numeroși organizatori ai Marșurilor PRIDE din întreaga lume și zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România își exprimă solidaritatea cu ARK Oradea și cu întreaga comunitate LGBTQIA+.

Semnatarii atrag atenția că după patru ani consecutivi în care evenimentele PRIDE nu au fost aprobate, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice, ci despre nerespectarea deliberată a unui drept fundamental.

„Atitudinea autorităților reprezintă un precedent care pune în pericol întreaga democrație românească”, spune comunicatul.

Cele peste 120 de organizații avertizează că Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride, cu consecințe inclusiv asupra imaginii României ca stat care respectă valorile europene.