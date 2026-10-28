Primarul PSD din Slănic Moldova, arestat preventiv, după ce a fost prins cu mită de procurori

Tribunalul Bucureşti a admis miercuri cererea DNA de arestare preventivă a primarul oraşului Slănic Moldova, Benone Moraru (PSD), prins în flagrant de procurori când primea mită în legătură cu derularea unui contract încheiat de administraţia locală cu o societate comercială, informează Agerpres.

„Prin încheierea din data de 28.10.2026, pronunţată în dosarul nr. 45634/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, s-a admis propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de DNA în dosarul de urmărire penală nr. 147/1/P/2025 privind inculpatul B.M. În acest sens, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului B.M., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 28.10.2026 până la data de 26.11.2026, inclusiv, şi s-a emis mandat de arestare preventivă. Soluţia poate fi atacată cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, se arată în decizia instanței.

Conform DNA, în contextul încheierii în cursul anului 2025 a unui contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349 lei între Primăria Slănic Moldova şi o societate comercială privind intervenţia în primă urgenţă pentru refacerea capacităţii de alimentare cu apă potabilă din dren în oraş, Benone Moraru ar fi primit pe 23 iulie de la reprezentantul firmei 15.000 de euro.

Banii reprezentau o primă tranşă din mita care ar fi fost oferită în legătură cu atribuirea, prelungirea şi executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de Primărie.

„Ulterior, marţi, inculpatul Benone Moraru a primit de la aceeaşi persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranşă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv, împrejurare în care procurorii anticorupţie au constatat infracţiunea flagrantă”, se arată într-un comunicat al DNA.