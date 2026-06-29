„Bolojenistul” din PSD se cere dat afară din partid: „Aș dormi mai liniștit”

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma a declarat că Sorin Grindeanu şi apropiații săi, au răsturnat Guvernul din care făcuseră şi ei parte şi nu au pus nimic în loc.

Toma, despre care Grindeanu a afirmat de mai multe ori că este „bolojenistul” din PSD, din cauza declarațiilor la adresa conducerii partidului, a spus acum că dacă ar fi dat afară din PSD, ar „dormi mai liniştit”.

Edilul a afirmat că îşi asumă criticile pe care le-a avut la adresa conducerii partidului în ultima perioadă, inclusiv o eventuală excludere din PSD, potrivit Agerpres.

„Mă dau afară când doresc ei. Eu am declarat, o declar şi aici, în situaţia în care, eu ştiu, m-ar da afară, aş dormi mai liniştit. N-am niciun fel de problemă, pentru că nu poţi să rămâi într-o organizaţie în care nu eşti apreciat, nu eşti respectat şi consider că am muncit în aceşti 10 ani mult”, a spus Constantin Toma.

„Eu fac nişte constatări legate de faptul că, în sfârşit, în cea mai grea situaţie a ţării după 1990, deciziile care se iau în PSD, părerea mea, nu sunt conforme cu realitatea. Oamenii au nevoie de un Guvern stabil, iar ei au răsturnat, vorbesc de Grindeanu şi cei apropiaţi, au răsturnat Guvernul din care făcuseră şi ei parte şi nu au pus nimic în loc. Nu sunt în stare să pun ceva în loc, care să creeze stabilitate, din păcate”, a declarat primarul PSD al Buzăului.

„PSD nu are 50% ca partid”

Constantin Toma a făcut apel la PSD să se înțeleagă cu celelalte partide pentru ca România să aibă un Guvern cu puteri depline.

„Sper ca domnul preşedinte Nicuşor Dan să ia o decizie. Este nevoie pentru că ţara are nevoie de un Guvern care să ia decizii, mai ales în această situaţie. Vin rapoartele firmelor de rating în luna iulie, august şi, în situaţia în care trecem în ‘junk’, va fi foarte dificil de finanţat ţara. Trebuie şi PSD-ul să înţeleagă că este nevoie de un acord, aşa cum a fost şi acordul politic dinainte”, a spus el.

„Nu are 50% ca şi partid, are 22%, cu cei care au mai venit – în jur de 25 – 26%, dar este insuficient, pe aritmetica electorală, să poată să facă o majoritate, iar în aceste condiţii trebuie să ai un acord, să îţi iei nişte angajamente pe care trebuie să le şi respecţi, treabă care nu s-a întâmplat cu fostul acord politic încheiat de coaliţie”, a declarat, la finalul şedinţei Consiliului Local Municipal, primarul Constantin Toma.