Primarul Sectorului 1 anunță că a demolat construcțiile improvizate din Străulești. „Zona devenise insalubră” / „Familii cu copii și persoane vârstnice – lăsate în stradă”, acuză un ONG

Primarul George Tuță a anunțat, miercuri, că a demolat o așezare informală cu construcții improvizate din Străulești. În anunț, el spune că locuitorii au fost anunțați în prealabil și relocați. ONG-ul Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, care urmărește situația din zonă, îl contrazice și acuză că evacuarea a fost ilegală, iar oameni care locuiau acolo au fost lăsați în stradă.

Într-o filmare publicată pe pagina de Facebook a primarului Sectorului 1, George Tuță, locuințele improvizate sunt demolate cu un buldoexcavator. „Toate aceste improvizații vor fi demolate”, spune în filmare reprezentantul poliției locale, Daniel Călărașu. Sunt arătate apoi imagini cu momentul în care construcțiile sunt puse la pământ.

„Mai multe construcții ilegale au fost efectuate de către persoane ale străzii. În prezent au primit repartiții de la primăria Sector 1, și operatorul de salubrizare împreună cu Direcția de Mediu vor igieniza acest teren”, continua reprezentantul poliției locale, în video.

Primarul Sectorului 1 spune, în mesajul său, că este vorba despre un teren de 11.000 de metri pătrați, cu construcții „ridicate ilegal pe domeniul public de mai bine de 15 ani”.

„Zona devenise insalubră, cu un miros insuportabil, iar locuitorii din apropiere ne-au cerut, în repetate rânduri, să intervenim”, spune edilul.

El afirmă că reprezentanți „de la Asistență Socială au discutat cu fiecare persoană în parte, pentru a le propune soluții legale de locuire, astfel încât să poată avea un acoperiș sigur și decent deasupra capului”.

Un ONG acuză că demolarea este ilegală

În schimb, ONG-ul Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL) a acuzat Primăria S1 și Primăria Municipiului București că au evacuat ilegal așezarea informală, „lăsând în stradă familii cu copii și persoane vârstnice”.

„Deși legea obligă autoritățile să găsească soluții de relocare și să consulte familiile afectate, acest lucru nu s-a întâmplat. Nu există nici măcar un ordin judecătoresc de evacuare! Dreptul la locuire este o obligație legală a autorităților, nu un act de binefacere”, transmite organizația, care a postat și un mesaj pe Instagram.

„Mai multe familii precare, cu copii minori și persoane vârstnice, locuiesc aici. O parte dintre aceste familii se află în imposibilitatea de a-și face dosar de locuință socială sau de a accesa ajutorul la plata chiriei”, spune ONG-ul.

În mesajul său, organizația spune că evacuarea făcută de primărie, „încalcă în primul rând Legea așezărilor informale, dar și Codul Civil, întrucât nu există nici măcar un ordin judecătoresc de evacuare”.

„Practic familiilor lăsate fără o soluție reală de locuire li se încalcă, în plus, și dreptul la un proces echitabil”, mai scrie ONG-ul.

HotNews l-a contactat pe primarul S1, George Tuță, însă acesta nu a răspuns apelului până la momentul publicării articolului.

Despre situația oamenilor care trăiesc în locuințele improvizate din Străulești a scris și site-ul de investigații Snoop, într-un articol intitulat: „«Lipsă spațiu» în buletin. Cum trăiesc zeci de mii de români pe care statul nu-i recunoaște”.

Amenințări cu demolarea din 2023

Primăria Sectorului 1 a amenințat cu dărâmarea așezării informale de la Intrarea Străulești din octombrie 2023, când primar era Clotilde Armand. Atunci, FCDL a transmis instituției o petiție prin care cerea ca primăria să nu evacueze locuitorii din zonă și să nu le dărâme locuințele.

„La adresa din Străulești a existat un bloc de apartamente destinat lucrătorilor tipografi din cadrul Casei Presei care în anul 2008, în urma retrocedării terenului, a fost demolat. Astfel, 12 familii au rămas fără case și au fost nevoite să se mute în locuințe improvizate pe terenul rămas liber la adresa din Străulești. În prezent, am rămas pe acest teren 6 familii care avem în întreținere copii minori și care nu ne permitem să cumpărăm sau să închiriem de pe piața liberă o locuință”, transmiteau locuitorii din Străulești în petiție.