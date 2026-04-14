Primele breșe în blocada americană din Ormuz. Nave sancționate au ignorat interdicțiile SUA

Blocada navelor care intră sau ies din porturile și zonele de coastă iraniene din Strâmtoarea Ormuz anunțată de armata americană a intrat în vigoare în urmă cu mai bine de 16 ore. Mișcarea este o încercare a lui Donald Trump de a forţa Teheranul să redeschidă această rută petrolieră strategică.



Președintele SUA a anunțat blocada în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după eșecul de la negocierile cu Iranul din Pakistan din weekend.

Iranul denunță o „încălcare gravă a suveranității sale”

Teheranul a denunțat luni o „încălcare gravă a suveranității sale” după intrarea în vigoare a blocadei maritime impuse de Statele Unite împotriva porturilor iraniene din Golful Persic și din Marea Omanului.

„Impunerea acestui blocaj maritim constituie o încălcare gravă a suveranității și a integrității teritoriale a Republicii Islamice Iran”, a scris ambasadorul iranian la ONU, Amir Saeid Iravani, într-o scrisoare adresată secretarului general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, consultată de AFP.

Denunțând un act „ilegal” de „piraterie”, Iranul a avertizat că va ataca porturile vecinilor săi din Golf dacă „securitatea porturilor Republicii Islamice (…) va fi amenințată”.

Vicepreședintele JD Vance a acuzat luni Iranul de „terorism economic” pentru că a blocat practic Strâmtoarea Ormuz.

Oficialul american a apărat blocada americană a porturilor iraniene, calificând-o drept o ripostă pe măsură. Însă mai multe nave au trecut prin strâmtoare, potrivit datelor citate de CNN și Reuters.

Navele sancționate care au spart blocada

Un petrolier a traversat Strâmtoarea Ormuz luni după-amiază, după ce blocada impusă de administrația Trump asupra transportului maritim iranian a intrat în vigoare, potrivit datelor publicate de Kpler, o platformă de analiză și informații privind fluxurile comerciale globale, scrie CNN.

Petrolierul este înregistrat în Insulele Comore – o țară insulară din Oceanul Indian, localizată în largul coastelor Africii – și navighează sub numele de Elpis.

Nava este parțial încărcată și a fost plasată pe lista sancțiunilor de către Statele Unite ale Americii în 2025 pentru „implicarea ei în vânzarea, cumpărarea și transportul de petrol iranian” ca parte a „flotei fantomă” a Iranului.

Și un petrolier chinez sancționat de Statele Unite a traversat marți Strâmtoarea Orrmuz, în ciuda blocadei impuse de SUA asupra acestui punct strategic, conform datelor din domeniul transportului maritim, relatează Reuters.

Petrolierul „Rich Starry” deținut de Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd a reușit să traverseze strâmtoarea și să părăsească Golful Persic, conform datelor furnizate de LSEG, MarineTraffic și Kpler.

Petrolierul și compania care îl deține au fost sancționați de Statele Unite pentru relațiile cu Iranul.

Rich Starry este un petrolier de rază medie care transportă aproximativ 250.000 de barili de metanol la bord, potrivit datelor. Acesta a încărcat marfa în ultimul său port de escală, Hamriyah din Emiratele Arabe Unite, arată datele din domeniul transportului maritim.

Datele au arătat că petrolierul deținut de chinezi are la bord un echipaj chinez.

Un alt petrolier sancționat de SUA, Murlikishan, s-a îndreptat, de asemenea, marți spre strâmtoare, au arătat datele LSEG.

Se așteaptă ca petrolierul de dimensiuni mici, gol, să încarce păcură în Irak pe 16 aprilie, au arătat datele Kpler. Nava, cunoscută anterior sub numele de MKA, a transportat petrol rusesc și iranian.