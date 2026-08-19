Primele colective, un nou motiv de dispută între ministrul Mediului și Romsilva. Buzoianu invocă un raport al Curții de Conturi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză conducerea Romsilva că a introdus în contractul colectiv de muncă negociat cu sindicatul posibilitatea acordării unor prime colective, contrar cerințelor unui raport al Curții de Conturi. În schimb, compania susține că aceste prime se pot acorda doar în anumite condiții.

„Tocmai am descoperit cum Romsilva a pus recent în Contractul Colectiv de Muncă premierea colectivă, încălcând astfel recomandările exprese ale Curții de Conturi din raportul de anul trecut.

Până acum câteva luni, premierea personalului în Romsilva era doar individuală, pentru rezultate concrete ale fiecărui angajat în parte”, a scris Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Buzoianu vrea doar premieri individuale

Ea menționează raportul din 2025 al Curții de Conturi care arăta că, în ultimii 7 ani. Romsilva a acordat ilegal bonusuri și prime care au însumat 42.000.000 de euro, o parte dintre ele fiind acordate colectiv, nu pentru performanțe individuale. Curtea a cerut recuperarea acestor sume, precum și stabilirea unor criterii clare de acordare a premiilor.

Buzoianu este nemulțumită de faptul că, până acum, posibilitatea primelor colective la Romsilva nici măcar nu era menționată în contractul colectiv de muncă, chiar dacă acestea au fost acordate ilegal.

„Deci, Romsilva, în loc să clarifice cum face mai clară premierea individuală, ca să dea beneficii celor care chiar au rezultate, s-a acoperit nevoie mare introducând un articol special în contractul colectiv de muncă ca să poată da și premii colectiv”, a conchis ministrul.

În replică, un comunicat al Romsilva menționează că nu s-au mai acordat prime angajaților săi din anul 2023, iar în bugetul pentru anul în curs nici nu sunt prevăzute sume cu această destinație. În plus, noul contract nu mai prevede unele beneficii pentru angajați.

„De exemplu, la iniţiativa directorului general, Jean Vişan a fost eliminat bonusul de pensionare, de până la 10 salarii, care era obligatoriu prin Contractul Colectiv de Muncă. Articolul 137 (2), la care face referire ministrul mediului, apelor şi pădurilor, prevede posibilitatea acordării unor prime colective, în situaţii excepţionale, când indicatorii din bugetul anual aprobat sunt depăşiţi. Prevederea este legală şi nu se aplică automat”, precizează Romsilva, citată de News.ro.

Romsilva invocă precedentul din 2021 și 2022

Regia amintește că au existat situații în care s-au acordat prime colective, însă doar în ani în care rezultatele financiare au fost bune.

„În anii 2021 şi 2022, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a acordat, în mod excepţional, prime angajaţilor, în urma unor rezultate deosebite. De exemplu, în anul 2021, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat o creştere a veniturilor cu 255 milioane lei şi a profitului cu 35,6% faţă de bugetul anual aprobat. În anul 2022, Romsilva a înregistrat o majorare a veniturilor cu peste 740 milioane lei şi a profitului brut cu 806% faţă de bugetul anual aprobat. Având în vedere că la aceste rezultate au contribuit toţi angajaţii, conducerea de atunci a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva a decis premierea tuturor angajaţilor”, se spune în comunicat.

Romsilva susține că inspectorii Curții de Conturi au spus că primele sunt ilegale pentru că nu erau menționate în contractul colectiv, motiv pentru care au fost introduse în noul contract.

„Romsilva a înregistrat an de an profit, varsă anual la bugetul de stat aproximativ 900 milioane de lei sub formă de taxe, contribuţii şi impozite, în condiţiile în care regia nu este finanţată de la buget, iar o parte din venituri sunt realizate din servicii silvice acordate proprietarilor privaţi de păduri”, se mai menţionează în comunicat.