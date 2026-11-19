La finalul primei reuniuni trilaterale dintre liderii SUA, Rusiei și Chinei, Vladimir Putin a vorbit despre un „capitol important în istoria diplomației”, dar a transmis și mesaje ferme privind războiul din Ucraina și relația cu Occidentul.

În conferința de presă susținută joi la Shenzhen, imediat după discuțiile purtate alături de Donald Trump și Xi Jinping, președintele rus a comentat situația podului Crimeei, despre care Moscova susține că a fost vizat de noi atacuri înaintea summitului, relatează BBC.

Liderul de la Kremlin a afirmat că luase în calcul un posibil armistițiu în mai multe zone aflate sub control rusesc, dar că, în urma atacurilor repetate asupra podului, nu vor mai avea loc negocieri.

„Nu folosim acest pod pentru a transporta echipamente militare sau pentru a muta bunuri militare, nici măcar petrol și produse petroliere. Aceasta este o facilitate pur civilă”, a susținut Vladimir Putin.

El a avertizat că Rusia va răspunde acestor lovituri: „Măsurile noastre de ripostă vor fi mult mai dureroase”.

Podul peste strâmtoarea Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea anexată în 2014, a fost lovit de forțele ucrainene de trei ori în această săptămână. O secțiune-cheie a podului Kerci s-a prăbușit după un atac pe 17 noiembrie.

Ce a spus despre discuțiile cu Trump și Xi

Referindu-se la întrevederea trilaterală din China, președintele rus a declarat că aceasta a avut o semnificație istorică și că, pe o serie de teme-cheie, cei trei lideri au ajuns „dacă nu la acorduri, cel puțin la o înțelegere reciprocă”.

„Discuția a avut loc într-o atmosferă complet deschisă, ceea ce ne-a permis să ne înțelegem mai bine unii pe alții. Per ansamblu, a fost foarte utilă”, a spus Putin.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, liderul de la Kremlin a susținut că Kievul și statele europene nu sunt încă pregătite să facă compromisuri pentru soluționarea conflictului.

Totodată, potrivit agenției ruse Ria Novosti, Putin și-a exprimat încrederea că Donald Trump dorește cu adevărat să rezolve conflictul din Ucraina și să restabilească relațiile dintre Rusia și Statele Unite.

Despre relațiile bilaterale ruso-americane, Vladimir Putin a spus că acestea ar putea fi îmbunătățite, adăugând că abordarea administrației Trump față de Moscova oferă motive de optimism.

Președintele rus a mai afirmat că reuniunea trilaterală de la Shenzhen a abordat reforma ONU, problemele de securitate și neproliferarea nucleară. El a susținut că Rusia are un avantaj în domeniul nuclear, întrucât este lider în tehnologia nucleară și în utilizarea pașnică a energiei atomice.