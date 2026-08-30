Primele detalii despre ce s-a întâmplat sâmbătă în Niger: A fost nevoie de forțele rusești pentru suprimarea revoltei

Autoritățile militare din Niger au înăbușit sâmbătă o revoltă cu ajutorul aliatului său rus, după recucerirea unei baze militare importante din capitala Niamey, care a fost scena unor lupte intense începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, transmite AFP.

Nigerul este condus de generalul Abdourahamane Tiani, care a ajuns la putere în urma unei lovituri de stat în iulie 2023 și care îl ține în continuare captiv în palatul prezidențial pe șeful statului detronat, Mohamed Bazoum. De atunci, junta a întors spatele Franței pentru a se apropia de Rusia.

În timpul nopții și al dimineții au avut loc schimburi de focuri cu arme grele în capitală, inclusiv în zona președinției și în cea a aeroportului, unde se află importanta bază militară 101, între soldații rebeli și cei care au rămas loiali juntei, în special garda prezidențială.

„Acțiune de destabilizare dejucată”

„Garda prezidențială a preluat controlul asupra bazei aeriene cu ajutorul rușilor. Există mai mulți morți în rândurile rebelilor”, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică din Niamey.

Recucerirea bazei a fost confirmată de două surse din domeniul securității, una dintre ele menționând „sfârșitul revoltei”.

Sâmbătă seara, într-un comunicat, confederația Alianței Statelor din Sahel (Burkina, Mali, Niger) a declarat că a fost „victima unei trădări din partea unui grup de soldați implicați într-o acțiune de destabilizare”, care, în cele din urmă, a fost „adusă sub control și dejucată”, potrivit acesteia, grație „curajului forțelor republicane loiale”.

Rușii din Africa Corps au ajutat la reprimarea revoltei

Ambasadorul Rusiei la Niamey, Viktor Voropaiev, citat de agenția publică rusă Sputnik Afrique, afirmase puțin mai devreme că Nigerul a solicitat ajutorul grupului paramilitar rus Africa Corps „pentru a reprima o revoltă”.

Membrii Africa Corps își au cartierul general în cadrul bazei 101, care găzduiește, de asemenea, statul major al forței unificate a Alianței Statelor din Sahel (AES), confederația formată de Niger împreună cu Burkina Faso și Mali.

Sâmbătă seara, televiziunea națională din Niger a difuzat imagini cu zeci de soldați care, în locuri neprecizate, păreau să se predea cu mâinile ridicate, în timp ce alții stăteau așezați pe pământ, aliniați. Printre ei, unii păreau răniți.

Nici identitatea și gradele acestor militari, printre care se află și femei, nu au fost precizate.

„Garda prezidențială a rămas loială”

În cursul dimineții, ministrul Apărării, Salifou Mody, a menționat un „grup de soldați care au încălcat regulamentul militar” și care i-au reținut pe „unii dintre camarazii lor în cazarma bazei 101 din Niamey” și au tras asupra mai multor „obiective strategice” din oraș, afirmând că armata prelua treptat controlul.

„A avut loc o încercare de a pătrunde în palatul prezidențial de către insurgenți proveniți din rândurile forțelor armate nigeriene. Aceștia au fost respinși de garda prezidențială”, a precizat pentru AFP o sursă din domeniul securității cu sediul în Africa de Vest.

„Garda prezidențială a rămas loială” generalului Tiani, a confirmat un diplomat african la Niamey.

Însă, în cursul după-amiezii, rebelii, ale căror revendicări rămân necunoscute, continuau să ocupe trei cazărmi, printre care și cea a bazei 101.