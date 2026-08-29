Mister într-o țară africană: Televiziunea națională și-a oprit emisia și se aud focuri de armă în capitală, mai ales lângă punctul nevralgic al puterii

Televiziunea publică nu mai emite în Niger sâmbătă, după o noapte de schimburi intense de focuri de armă în mai multe cartiere ale capitalei Niamey, care au continuat și în cursul dimineții, în special în jurul bazei militare situate lângă aeroport, punct nevralgic al regimului aflat la putere de la lovitura de stat din iulie 2023, transmite AFP.

Nigerul este condus de la acea dată de junta generalului Abdourahamane Tiani, care îl ține în continuare captiv pe președintele detronat Mohamed Bazoum și care a întors spatele Franței pentru a se apropia de Rusia.

Originea focurilor de armă încă era necunoscută sâmbătă dimineață, dar incidentele par să aibă o amploare mai mare decât atacurile jihadiste din ianuarie și iunie, care vizaseră doar zona aeroportului internațional și care fuseseră respinse în câteva ore de armata nigeriană.

La ora 09:00, un ecran negru a apărut în locul programele postului Télé Sahel, atât prin satelit, cât și online, au relatat pentru France Presse locuitori ai capitalei.

Forțe mobilizate pentru „apărarea patriei”

Accesul la sediul președinției și la televiziunea națională era blocat de militari care obligau șoferii să se întoarcă din drum, sâmbătă dimineață, au precizat, de asemenea, locuitori din Niamey. Împrejurimile marii piețe a orașului, de obicei pline de viață, erau deosebit de liniștite.

„În fața evenimentelor în curs, să ne păstrăm calmul și să evităm să răspândim informații neverificate”, a afirmat sâmbătă dimineață regimul militar pe paginile sale oficiale de pe rețelele sociale. „Forțele noastre de apărare și de securitate sunt mobilizate pentru apărarea patriei”, a adăugat acesta.

Potrivit unor locuitori din zonă, „focuri intense și explozii în zona bazei 101” au început în timpul nopții, în jurul orei 01:00noaptea.

Focuri de armă mai ales lângă aeroport și președinție

Un locuitor din zonă, contactat telefonic, a declarat pentru AFP că a fost martor la „rafe de focuri de armă” sâmbătă dimineață, după ora 07:00.

„M-am dus să-mi reîncarc telefonul. Am văzut un vehicul militar care se îndrepta spre bază și care a fost nevoit să se întoarcă din drum. Armele pe care le auzim nu sunt de genul celor pe care le pot transporta teroriștii pe motociclete. Luptele continuă neîntrerupt încă din noapte”, a adăugat el.

Un locuitor dintr-un alt cartier, Koira Kano, situat în vestul capitalei, a afirmat la rândul său că, în jurul orei 05:00 , a auzit focuri sporadice de arme ușoare.

Pe rețelele sociale, mai multe postări au menționat, de asemenea, focuri de armă și explozii în oraș, în special în zona administrativă care găzduiește palatul prezidențial și televiziunea națională.

Alte postări au arătat vehicule blindate desfășurate ca întăriri într-un cartier situat în apropierea aeroportului.

Pe aeroport e cartierul general al forțelor rusești

Aeroportul din Niamey a fost ținta a două atacuri jihadiste în acest an, mai întâi din partea Statului Islamic în ianuarie, apoi la sfârșitul lunii iunie din partea rivalilor lor de la JNIM, ramura saheliană a Al-Qaida. În iunie, 11 soldați și doi civili au fost uciși.

În ianuarie, generalul Abdourahamane Tiani, șeful regimului militar rezultat în urma unei lovituri de stat din iulie 2023, a menționat „o breșă în dispozitivul” de securitate care „a permis atacul”, al cărui „obiectiv era distrugerea tuturor capacităților aeriene” ale armatei.

Baza 101 a forțelor aeriene, situată în complexul aeroportului internațional, găzduiește în special cartierul general al partenerilor ruși din Niamey, Africa Corps, precum și statul major al forței unificate a Alianței Statelor din Sahel, pe care Nigerul o formează împreună cu Burkina Faso și Mali.

Locul este sensibil: între decembrie și ianuarie, acesta găzduia un transport important de concentrat de uraniu, blocat în așteptarea exportului. De atunci, nu a mai fost identificată nicio mișcare a acestui transport.

Atacuri frecvente al jihadiștilor

Nigerul se confruntă, încă de la mijlocul anilor 2010, cu jihadiștii, la fel ca vecinii săi, Burkina Faso și Mali.

Atacurile mortale îndreptate împotriva civililor și militarilor rămân frecvente în Niger, în special în regiunea Tillabéri, la granița cu Mali și Burkina Faso.

Cele trei țări, toate guvernate de junte militare, au format o confederație, Alianța Statelor din Sahel (AES), și au întors spatele Franței, fostul lor partener-cheie în lupta împotriva jihadiștilor, pentru a se apropia de Rusia.

Junta de la Niamey acuză în mod regulat fosta putere colonială că finanțează jihadiștii pentru a o destabiliza, lucru pe care Parisul îl neagă.

În aprilie, JNIM a lovit puternic vecina Mali, guvernată și ea de o juntă, ajungând chiar până în capitala Bamako.