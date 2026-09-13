Primele estimări în alegerile din Suedia. Țara se îndreaptă către o schimbare de putere

Suedia are o creștere economică peste media UE, inflația a scăzut sub 1%, iar criminalitatea s-a redus în ultimii ani. Dar dezbaterea politică rămâne puternică și alegerile de duminică au confirmat-o.

Coaliția partidelor de centru-stânga se îndreaptă către câștigarea alegerilor parlamentare din Suedia, obținând 51,3% din voturile de la scrutinul de duminică, indică un exit-poll realizare de postul public de televiziune SVT, informează Reuters.

Partidele de dreapta aflate la guvernare sunt cotate la un scor de 46,8%.

Rezultatele unui alt sondaj, difuzat de postul TV4, creditează stânga cu 51,3%, iar coaliţia de dreapta cu 47%.

Susţinătorii adunaţi la sediul de campanie al social-democraţilor au strigat de bucurie când au aflat despre reculul extremei drepte, scandând „fără fascişti pe străzile noastre”.

Deocamdată, autoritățile electorale nu au anunțat rezultate preliminare ale scrutinului, numărătoarea oficială urmând să aibă loc în orele următoare.

Dacă rezultatele se vor confirma, lidera stângii suedeze este social-democrata Magdalena Andersson, lideră pentru scurt timp a țării (2021-2022), este astăzi aproape la o revenire la conducerea guvernului.

Andersson, în vârstă de 50 de ani, a ocupat primul loc în sondaje timp de câteva luni în această campanie dominată de discuțiile legate de sănătate și puterea de cumpărare. Înainte de alegeri, Andersson a spus că alegătorii au avut de ales între „o Suedie care seamănă mai mult cu Suedia, unde oamenii au un loc de muncă și unde ne putem îmbunătăți bunăstarea” și „o țară complet diferită, cu un guvern dominat de Democrații Suedezi, un partid de extremă dreapta fondat de neonaziști”.

De cealaltă parte se află Ulf Kristersson (62 de ani), actualul prim-ministru de dreapta, care, de câteva zile, a început să creadă că va avea un nou mandat.

„Pe vremuri, eram cunoscuți mai ales pentru focurile de armă și crimele ce aveau loc în fiecare oraș. Astăzi, suntem recunoscuți pentru antreprenorii noștri cu un succes fulminant”, a susținut conservatorul, apărându-și bilanțul caracterizat de fermitate în materie de imigrație și de luptă împotriva criminalității, două axe majore ale mandatului său.

La rândul ei, și drepta consideră că are șanse, în continuare, pentru a forma guvernul.

Deja aliat cu Democrații Suedezi în Parlament, premierul Kristersson a afirmat că va include această formațiune de extremă dreaptă în guvernul său în cazul unei victorii duminică.

Un motiv de bucurie pentru liderul său, Jimmie Åkesson, principalul artizan al „de-diabolizării” partidului cu rădăcini neonaziste. „Am câștigat deja!”, a exclamat sâmbătă acest bărbat de patruzeci de ani, în mijlocul unui ropot de aplauze din partea susținătorilor săi.