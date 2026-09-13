Skip to content
Actualitate

Primele estimări în alegerile din Suedia. Țara se îndreaptă către o schimbare de putere

Adrian Ilie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Suedia are o creștere economică peste media UE, inflația a scăzut sub 1%, iar criminalitatea s-a redus în ultimii ani. Dar dezbaterea politică rămâne puternică și alegerile de duminică au confirmat-o.

  • Înainte de alegeri, guvernul de dreapta a redus impozitele pe combustibil și TVA-ul pe produse alimentare și a majorat creditele fiscale pentru persoanele angajate, promițând și alte măsuri pentru stimularea puterii de cumpărare a gospodăriilor.
  • De asemenea, guvernul a redus și prețurile pe transportul public, în unele zone. Paradoxal, prezența acestor măsuri înainte de alegeri e posibil să fi iritat publicul din această țară scandinavă cu un puternică tradiție democratică, în care votanții nu vor ca opțiunea lor să fie „cumpărată”.
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni.
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite printr-o organizație de educație care investește în profesori.