Primele explicații ale lui Mihai Jurca după ce a renunțat la televiziune după 21 de ani: „Nu iau niciodată decizii pripite, decizii la nervi, decizii la „cald””

Cunoscutul prezentator al rubricii meteo de la Antena 1 a explicat pentru PaginadeMedia ce se află în spatele schimbării sale de carieră.

Mihai Jurca a prezentat ultima sa rubrică meteo în televiziune, urmând ca în perioada următoare să se alăture agenției de turism lansate de Răzvan Pascu, în rolul de tour leader.

„Am avut mereu aceste două mari pasiuni: televiziunea şi călătoriile. Din păcate, săptămâna are doar şapte zile, ziua numai 24 de ore şi nu aş fi putut să mă împart între cele două. Secretul programelor de ştiri longevive şi de succes constă în constanţă, perseverenţă, credibilitate şi adaptare. Fiind mult timp plecat din ţară, aş fi ratat prima condiţie”, a declarat Jurca pentru PaginadeMedia.

„Nu iau niciodată decizii pripite, decizii la nervi, decizii la „cald”. Probabil că aş fi încercat, la un moment dat, şi acest drum. Nu ştiam însă când. Dar faptul că Răzvan Pascu, vechiul şi bunul meu prieten, a lansat proiectul Nozomi Travel Society m-a făcut să „grăbesc” tranziţia. Şi la el lucrurile au fost într-o continuă dinamică în 2026”, a adăugat acesta.

Mihai Jurca a prezentat știri și rubrica meteo la B1 TV și Antena 1 și este fiul celebrei prezentatoare și realizatoare meteo Romica Jurca.