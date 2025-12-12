VIDEO Primele imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk în fața instanței. O primă decizie luată de judecător

Tyler Robinson, acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, apare în timpul unei audieri la Curtea de Apel a Patrulea District pe 11 decembrie 2025 în Provo, Utah. Credit line: POOL / Getty images / Profimedia

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistului conservator Charlie Kirk într-un campus din Utah, în luna septembrie, a apăut pentru prima dată în fața instanțe joi, în timp ce judecătorul delibera asupra accesului mass-media la acest caz de mare interes public, potrivit BBC.

Avocații suspectului și Biroul șerifului din comitatul Utah, unde se judecă procesul, au cerut judecătorului să interzică camerele de filmat în sala de judecată, din cauza temerii că mediatizarea ar putea prejudicia un proces echitabil.

Văduva lui Kirk, Erika Kirk, și o coaliție de organizații de știri naționale și locale au insistat pentru transparență, iar joi judecătorul a acceptat să permită prezența camerelor de filmat în sala de judecată.

Tyler Robinson se confruntă cu mai multe acuzații, printre care omor calificat, și ar putea fi condamnat la pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat. El nu a formulat încă o pledoarie. El s-a predat autorităților după o vânătoare intensă, în urma împușcării lui Kirk la un eveniment în aer liber la Universitatea Utah Valley.

Acuzatul a sosit joi în sala de judecată cu cătușe la mâini și la picioare. Purta cămașă, cravată și pantaloni și a zâmbit membrilor familiei care stăteau în primul rând al sălii, potrivit CBS, partenerul BBC pentru știri din SUA. Mama, tatăl și fratele său erau alături de el în sala de judecată.

S-a cerut transparență publică în acest caz

O coaliție de organizații de știri naționale și locale dorește să păstreze accesul mass-media la acest caz, pledând pentru transparență și accesibilitate publică. Aceștia fac presiuni pentru publicarea înregistrării și a transcrierii unei audieri din octombrie în acest caz.

Erika Kirk, care a combătut teoriile conspiraționiste despre moartea soțului ei, a cerut, de asemenea, transparență în acest caz. Luna trecută, la Fox News, ea a declarat: „Merităm să avem camere de filmat acolo”.

O parte din ședința de joi a fost dedicată examinării înregistrării audio și a transcrierii unei ședințe din octombrie care a fost închisă publicului. Judecătorul încă examinează această chestiune.

O altă parte a ședinței a fost transmisă online pentru a putea fi urmărită de public.

„Trebuie să aud ce ar trebui sau nu să fie sigilat sau protejat și nu ar fi benefic ca toată lumea să audă ce ar trebui să fie sigilat”, a spus judecătorul Tony Graf.

Inițial, el intenționa să pronunțe hotărârile joi, dar le-a amânat pentru 29 decembrie. „Trebuie să fiu strict în abordarea mea, este o chestiune importantă. Am de gând să fac asta”, a spus magistratul.

Cu toate acestea, el a decis să emită o ordonanță de publicitate în acest caz, interzicând avocaților ambelor părți să facă declarații extrajudiciare.

În octombrie, judecătorul i-a permis inculpatului să poarte haine civile în timpul audierilor preliminare pentru a evita prejudecățile potențialilor jurați, dar i-a cerut să poarte cătușe în timpul audierilor.

Nu este permisă fotografierea sau filmarea acestuia în cătușe.

Inculpatul urmează să se prezinte personal la următoarea audiere, pe 16 ianuarie.