Donald Trump, anunț de ultimă oră despre suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk: „Cred că-l avem” – VIDEO

Președintele american Donald Trump a sugerat vineri, într-un interviu la Fox News, că suspectul în cazul împușcării activistului conservator Charlie Kirk a fost reținut, transmite CNN.

„Cred, cu mare certitudine, că îl avem în arest”, a declarat Trump, la Fox News. Președintele american a mai dezvăluit că suspectul are între 28 și 29 de ani.



Trump a spus că o persoană „foarte apropiată de el l-a denunțat”. Potrivit președintelui american, autoritățile urmează să facă un anunț oficial mai târziu, astăzi.

„Sper că va primi pedeapsa cu moartea”, a adăugat Trump.

Trump a lăudat autoritățile locale, spunând că „au făcut o treabă excelentă, toată lumea a lucrat împreună”.

FOX NEWS ALERT: @POTUS says “with a high degree of certainty” that authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody. pic.twitter.com/pXAwik0a0Z — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025

Charlie Kirk, aliat apropiat al președintelui Trump, a fost împușcat miercuri, în timp ce vorbea în fața a 3.000 de oameni la o universitate din Utah.

Ucigașul lui Kirk a fost căutat de poliție și de agenții federali timp de mai bine de 24 de ore după împușcătura de miercuri.

Anterior, anchetatorii americani au declarat că au găsit o pușcă de mare putere care se crede că a fost folosită pentru a-l ucide pe Kirk și au publicat imagini cu un suspect.

FBI a difuzat apoi publicității imagini neclare, preluate de la camerele de securitate, care arătau o „persoană de interes” purtând un tricou negru, ochelari de soare negri și o șapcă închisă la culoare, care aleargă pe acoperişul unei clădiri după crimă.

Trump a descris asasinatul ca fiind „odios” și a anunțat că îi va acorda lui Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a națiunii.

Kirk era căsătorit și tată a doi copii mici. El a fost apreciat de republicani ca un susținător carismatic al politicilor de dreapta privind rasa, genul, imigrația, religia și reglementarea armelor de foc.